Sobran en estos tiempos artistas -en todas las disciplinas- que se basan en la simulación, es decir, en hacerse pasar por alguien o algo que no son; se trata de una circunstancia, no es algo para juzgar severamente si está bien o mal -cada caso es diferente-. Pero hay que reconocer el valor de un creador que decide poner su vida por delante y uno de ellos es el norteamericano S. Carey (que nada tiene de impostor).

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Durante el periodo que transcurrió entre a Hundred Acres (2018) y esta nueva entrega –Break Me Open, que es su cuarto disco- le ocurrieron dos sucesos muy fuertes: por una parte, el fallecimiento de su padre y por otra, la fractura de su matrimonio. Y precisamente a partir de ello conforma está entrega de 10 canciones, arropadas por el sello Jagjaguwar.

Es así que S. Carey se despega de las evocaciones a la naturaleza de su natal Wisconsin, para ocuparse de mensajes importantes dirigidos en primer lugar a sus hijos, tal como ocurre en la inicial “Dark”: “If I ever lost you/ I’d throw myself into the deepest riverbend”.

Break Me Open atrae por su sinceridad, aplicada a lo que comienza siendo un folk tendiente al remanso al que luego se le aplican detalles como lo son loops, secuencias y efectos de procesamiento de voz, tal como ocurre en “Sunshower”, “Waking Up” y “Starless”, en la que suelta: “The earth is all but dead/ Where will you lay your head?”.

Sean Carey no olvida todo lo aprendido siendo miembro de Bon Iver, donde se hace cargo de la batería, y lo canaliza en composiciones que fue mandando en partes a los productores Zach Hanson y Chris Messina, con quienes grabó en un cortísimo periodo de nueve días en California.

Y le quedó un disco donde expone completamente todos sus sentimientos… de la devastación de un divorcio a la melancolía posterior, pero que alcanza la redención a través de ver crecer a sus hijos y expresar lo mucho que significan para él. Al final de las cosas, Break Me Open entrevé un futuro mejor para S. Carey ya que se sabe que la música lo sigue transformando: “If you judge, please don’t/Judge me from where I was”.

