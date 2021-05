El ex integrante de Vampire Weekend, Rostam, ha lanzado un videoclip con invitados especiales para su nuevo sencillo “From the back of a cab”.

Dirigido por el músico Jason Lester, el nuevo audiovisual nos muestra a diversas personalidades de la industria musical viajando por Los Ángeles en un taxi. Entre ellos aparece Charli XCX y su novio Huck Kwong, las tres hermanas Haim, Wallows, el productor Ariel Rechtshaid y más.

“From the back of a cab” formará parte del segundo álbum solista de Rostam, Changephobia, el cual se tiene planeado vea luz el próximo 4 de junio. Previamente ya también había compartido los sencillos “Unfold you”, “These kids we knew” y “4Runner”.

De acuerdo a un comunicado de prensa, este nuevo disco estará inspirado en cambios que Rostam tuvo en la vida real y que alteraron su rumbo, esto luego de que en un banco un señor lo alentara a tomar riesgos.

“Transfobia, bifobia, homofobia: estas palabras tienen un peso de amenaza y se me ocurrió que las amenazas que llevaban, los miedos que describen, tienen sus raíces en un miedo al cambio, un miedo a lo desconocido, a un futuro que no es familiar, uno en el que hay un cambio de tradiciones, definiciones y distribuciones de poder”, explicó.

Te dejamos a continuación el video de “From the back of a cab” e igual ya puedes encontrarla en todas las plataformas digitales.

Foto de portada vía YouTube.