Ross From Friends: ofrece un subidón de endorfinas en “The One”

Desde ahora -y en las distancias cortas- cuando queramos poner un ejemplo de lo que significa regresar en plena forma habremos de referirnos a “The One”, el nuevo sencillo de Ross From Friends, proyecto unipersonal del inglés Felix Clary Weatherall y del que también hay que decir que no es que haya pasado tanto tiempo sin saber de él.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

“The One” es un tema eufórico, electrónica fiestera que encaja perfectamente en un set que incluya a Fred Again.., Jamie XX, Bicep y Romi y que incluye su propio mantra: “You are the one for me.”

Se trata de uno de esos temas que hacen que deseemos que inmediatamente llegue la noche y se desate el desenfreno dionisiaco -con pista de baile o sin ella-; “The One” invita al desenfreno, a la liberación… a la fiesta interminable.

Y lo mejor es que nos hace volver a Tread, el álbum que Ross From Friends editara en el 2021 y que al regresar a él nos recuerda inmediatamente su grandeza y que hace patente porque cuando apareció fuer firmado por el sello del mismísimo Flying Lotus y así debutar con Family Portrait en el 2018.

En “The One”, Felix pregunta si estamos listos para el DJ… y claro que lo estamos. Ross From Friends -coterráneo de Blur, pues es oriundo de Colchester, Inglaterra- ofrece un subidón de endorfinas que mucho hemos de agradecerle… un tema poderoso y contundente.

