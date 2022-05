Daniel, Me Estás Matando llevará su melosidad a RompeMX, la nueva serie de transmisiones en vivo de Amazon Music México.

Hace cuatro años, Daniel Zepeda e Iván de La Rioja aparecieron en la industria musical bajo el nombre de Daniel, Me Estás Matando, un proyecto que de inmediato capturó la atención del público por su peculiar sonido denominado “boleroglam”, el cual ha sido descrito por ellos mismos como “una combinación del lenguaje tradicional del bolero con los sublimes cromatismos románticos de Chopin y la psicodelia de Stanley Kubrick”.

Desde entonces, la agrupación se ha dedicado a forjar un camino enteramente enfocado al amor, desamor y a la canción latinoamericana. Entre nostalgia y un exquisito ritmo, los temas del dúo saben bien como envolver al escucha y hacerlo parte de la historia de amor más romántica; prueba de ello es su primer sencillo “¿Qué se siente que me gustes tanto?”, “Suspiro enamorado” o la melodramática “Adiós adiós”.

El poder de la música de Zepeda y Rioja ha sido tan fuerte que artistas como Elsa y Elmar, Alex Ferreira, Silvana Estrada, Caloncho, Marco Mares, Mon Laferte y Niño de Elche, se han aventado a probar los desconocidos terrenos del boleroglam con su apoyo. No hay quien se resista a los encantos de estos dos, no por nada ya han pisado algunos de los escenarios más importantes de América Latina.

Así que si aún no has tenido oportunidad de suspirar al ritmo de los románticos himnos de Daniel, Me Estás Matando, te tenemos una buena noticia: el dúo se presentará en RompeMX el próximo lunes 30 de mayo. La transmisión en vivo comenzará en punto de las 21:00 horas a través de la cuenta de Twitch de Amazon Music México.

Foto de portada: Cortesía.