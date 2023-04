Rivers Cuomo quiere que los fans le ayuden a hacer el nuevo musical de Weezer

Después de que su residencia en Broadway no saliera según lo planeado, los de Weezer han decidido volver a intentarlo y desarrollar un nuevo musical. Sin embargo, ahora Rivers Cuomo quiere que los fans también estén involucrados en el proyecto y a través de un tuit les pidió ayuda para la preproducción.

“¿Alguien quiere ayudarme a escribir la historia de un musical (que sería el próximo álbum de Weezer)? Podríamos hacer una continuación de [Songs from the black hole] o empezar de nuevo”, escribió Rivers Cuomo.

Según Weezerpedia, Songs from the black hole es una ópera rock incompleta con temática espacial que Rivers Cuomo comenzó a hacer en 1994. Originalmente estaba destinada a ser una continuación de The blue album, pero en algún momento del camino, la banda decidió que la idea era “un poco aburrida”, por lo que la terminó descartando. Aunque algunas de las canciones se convirtieron en pistas de su segundo disco Pinkerton, incluida una versión temprana de “Tired of sex”.

Hasta el momento no hay una convocatoria oficial para el proyecto, pero la puerta ya está abierta para que compartas tus ideas en Twitter.