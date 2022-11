Taika Waititi armó un mega equipo para dar vida al nuevo super comercial de la marca de vodka de lujo de origen polaco. En este anuncio podrás ver a Daniel Craig bailando en diversos escenarios hasta poder llegar a disfrutar un trago de Belvedere.

Si no sabes de quienes te estamos hablando, para empezar el director Taika Waititi es un sudafricano que ha dirigido las últimas dos películas de Thor, además de la cinta de culto vampírico “What We Do in the Shadows” y la mega exitosa “Jojo Rabbit”.

Por su lado, la estrella del anuncio es Daniel Craig, ahora un ex Bond, que quizá luego de ganar casi 80 millones de dólares por hacer del super agente no lo esperarías en un comercial de una bebida alcohólica, pero es una realidad que estas navidades estará en todos lados bailando a ritmo de Rita Ora.

Ya si no conoces a Rita Ora, pues es la actual pareja de Taika, es cantante, compositora y actriz británica de ascendencia kosovar, a quien seguro puedes ubicar por sus mega hits globales “Ritual” y “Let you love me” que juntos suman más de 800 millones de reproducciones únicamente en Spotify.

Como puedes ver Belvedere juntó a una gran formula para dar vida a esta campaña que obvio, es imposible no comparar con el video de “Weapon of Choice” de Fatboy Slim que dirigió Spike Jonze donde vimos bailar a Christopher Walken en un distante año 2000.

