Que no cunda el pánico… Rihanna aún no planea retirarse de la música y puede que lance algo nuevo mucho antes de lo que imaginamos.

No es un hecho aislado que en los últimos años la cantante ha permanecido un poco alejada de la industria musical, enfocándose más en sus respectivas marcas de belleza y ropa, y bueno, ahora en su vida con A$AP Rocky y su bebé que está en camino.

Durante este período Rihanna nos ha ilusionado más de una vez con la promesa de que pronto publicará un nuevo disco y, aunque aún no hay nada concreto, en una reciente entrevista dejó más que en claro que todavía no está lista para dejar la música y en un futuro no muy lejano planea regresar.

“Hasta ahora es todo un viajé emocionante. Lo estoy tomando como viene cada semana. Siempre hay algo nuevo y lo tomo y lo disfruto”, explicó la cantante sobre su embarazo, además de revelar que las donas han sido su antojo en estos meses.

Si bien Rihanna agregó que trata de enfocarse “en una cosa a la vez”, aseguró que todavía piensa en volver a la música en algún punto: “Sí, todavía van a recibir música de mí”. En respuesta a ello, el entrevistador le preguntó si existía la posibilidad de que su próximo álbum incluyera canciones de cuna, a lo que ella dijo “mis fans me matarían si esperaran todo este tiempo para un disco de ese tipo”.

Foto de portada tomada del Instagram de la cantante.