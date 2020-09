Un video del fallecido actor, Chadwick Boseman, ha salido a la luz recientemente en donde podemos verlo rapear al ritmo de las canciones de 2pac, esto como parte de un taller musical.

El director, Kenny Leon, publicó a través de su cuenta de twitter un fragmento de video en donde podemos ver a Boseman, rapeando “I Ain´t Mad At Cha” tema de 2Pac de 1996. Esto fue parte de un taller del musical de 2Pac “Holler If Ya Hear Me” el cual, Chadwick, iba a protagonizar.

El musical dirigido por Leon, se estrenó oficialmente el 19 de junio de 2014 y presento su última función el 20 de julio del mismo año. En total se presentaron 17 preestrenos y 38 actuaciones.

Boseman, dejo el musical justo antes de ser lanzado en Broadway ya que le ofrecieron el papel de James Brown en la película “Get On UP”.

Our King.. we miss you -we carry on..we fight.. we Vote for sho..#ChadwickForever #HollerIfYouHearMe#ChrisJackson pic.twitter.com/rXXa5aOJ46

— Kenny Leon (@iamKENNYLEON) August 31, 2020