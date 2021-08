Vayamos unos años atrás, exactamente a 12 años en el pasado. Era 2009, la adolescencia comenzaba a alcanzarnos y la pregunta sobre si ya habíamos escuchado a Arctic Monkeys era algo recurrente entre amigos.

Y aunque en ese momento Alex Turner y compañía ya llevaban 3 años haciendo bastante ruido, fue con Humbug que oficialmente dieron su paso al mundo mainstream, un giro de tuerca en su sonido original que de primera instancia fue el que los lanzó hasta el aire, pero que muchos cuestionaban si en su caída nuevamente al estudio fallarían. Pues ante el inminente cambio de década y lo que esto significaba, el no darle al clavo era un temor palpable.

Echando mano del apenas creciente internet en 2006, Arctic Monkeys vio la luz con su primer disco, Whatever people say i am that’s what i’m not. Debut magnánimo, el cual destruyó récords y que hizo de esta presentación hacia el mundo una de las más exitosas. Al año, llegaría su sucesor, Favourite worst nightmare. Álbum igual de bien recibido y que hacia que todos se preguntaran: “Who the fuck are the Arctic Monkeys?“. La constante en estos dos discos eran ritmos eufóricos, guitarrazos, gritos extrañamente angelicales por parte de Alex Turner y un estilo desalineado, sucio y que colocaba a los Monos como sinónimo de desmadre. Las letras sobre la adolescencia y las fiestas eran un sello en AM durante sus primeros tres años como banda, pero acercándose el final de la década tenían de dos: reinventarse o vivir en la eterna juventud.

Así, decidieron reinventarse. Reclutando a James Ford y Josh Homme se dio el banderazo de salida para la grabación de Humbug, su tercer disco de estudio. Desde su anuncio, la prensa y los fans lo esperaban expectantes, pues se desconocía si tendríamos al AM desmadroso e inquieto o algo más cercano al proyecto alterno de Turner, The Last Shadow Puppets. Sin compartir muchos detalles, el primer sencillo fue liberado y éste dejó confundidos a los escuchas, pues “Crying lightning” sonaba intenso en algunas partes, pero algo había cambiado. Era más elegante, más melancólico y las letras abordaban temas maduros.

Este sencillo era claro, estábamos frente a la evolución de Arctic Monkeys. Y una vez estrenado este disco, el 19 de agosto de 2009, hallamos andares oscuros, versos siniestros, ligeros ecos a la hiperactividad del 2006 de AM; mensajes obtusos y encriptados y algo muy importante, aquellos primeros riffs de altas masas que se convertirían en un sello en los años por venir de esta Monada Ártica.

Podríamos hablar tema por tema, pero en lugar de eso respondamos la pregunta: ¿a qué suena Humbug en pleno 2021?

Pareciera que los lugares cambiaron, pues si Humbug fuera una persona, estaría entrando a la adolescencia, cuando ahora nosotros estamos cerca de la edad que Turner tenia al momento de escribir este disco. Su brinco al mainstream suena a un volantazo, un parteaguas que cambió para siempre a Alex, Jamie, Matt y Nick; pues les dio una entrada libre al mundo rockstar. Supieron adaptarse a ello y evolucionar, algo que han estado haciendo desde entonces, ya que desde 2009 no hay álbum de Arctic Monkeys que suene exactamente igual al anterior. Podemos agradecer eso, pero surge otra duda, ¿qué hubiera pasado si este disco no se hubiese creado bajo la presión de entrar al 2010?

Crédito foto de portada: Facebook Arctic Monkeys