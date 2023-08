El detective Tom Nichols, interpretado por Benicio Del Toro, se embarca en la búsqueda de un asesino, pero su propio pasado se convierte en su mayor obstáculo. “Es un hombre de destino”, dijo Del Toro a Netflix sobre el personaje que interpreta en Reptile, un nuevo thriller dirigido por Grant Singer. “Es un hombre que tiene una segunda oportunidad, pero luego sucede algo y se produce un ajuste de cuentas”.

Benicio Del Toro (conocido por sus papeles en películas como Fear and Loathing in Las Vegas y The Usual Suspect) nos lleva a través de una trama de corrupción y conspiración que amenaza su vida en un tranquilo pueblo. Además de su destacada actuación, el ganador del Oscar también coescribió el guión junto al director Grant Singer y Benjamin Brewer. Este proyecto marca la primera vez que Del Toro recibe un crédito de guionista en una de sus películas. “La colaboración fue muy divertida”, compartió Benicio Del Toro. “Una vez que definimos el rumbo de la historia, la pregunta fue: ‘¿Cómo llegamos allí? ¿Cómo hacemos que sea interesante?’ Investigamos y buscamos hacerla lo más realista posible, inspirándonos en películas y narrativas de referencia. Una de ellas es In Cold Blood“.

Después del brutal asesinato de un joven agente inmobiliario, el detective Nichols se lanza a descubrir la verdad en un caso donde nada es lo que parece. A medida que desentraña esta red de engaños, también desmantela las ilusiones que rodean su propia vida.

“Me atrajo la imprevisibilidad. Hubo momentos en los que me quedé sorprendido y eso me motivó a involucrarme” mencionó Del Toro sobre la narrativa de la película. Y Justin Timberlake, quien coestelariza la película como Will, el esposo de la víctima del asesinato, comparte esa emoción: “Quería llegar al final lo más rápido posible, como en un buen libro o novela llena de suspenso. Me gustó la idea de interpretar a un personaje que constantemente debe reaccionar ante lo inesperado”.

El elenco de Reptile también cuenta con Alicia Silverstone, en el papel de Judy, la esposa del detective Nichols. La colaboración entre Silverstone y Benicio Del Toro, quienes trabajaron juntos previamente en Excess Baggage (1997), añade un toque especial a la película. “Fue genial volver a conectarme con ella. Es inteligente y aportó grandes ideas”, compartió Del Toro. Silverstone, por su parte, expresó: “Hay un profundo respeto y aprecio mutuo, lo que hace que la colaboración funcione. Me sentí honrada de que me pidieran participar y de que él quisiera trabajar conmigo nuevamente”.

Además de los mencionados, la película también presenta a Eric Bogosian, Ato Essandoh, Domenick Lombardozzi y Michael Carmen Pitt.

Reptile se estrenará en Netflix el 6 de octubre, luego de su primera proyección en el Festival Internacional de Cine de Toronto este septiembre. Checa el trailer a continuación.