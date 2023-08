“Meet Me in the Bathroom”: Un retrato íntimo de la revolución sonora en Ambulante Gira de Documentales 2023

La Gira de Documentales Ambulante 2023 está en pleno auge, y entre sus revelaciones se encuentra la fascinante sección “Sonidero”, donde la música y el séptimo arte convergen en una sinfonía visual. A medida que Ambulante despliega sus avances programáticos, entre los más melómanos surge la expectación por mirar Meet Me In The Bathroom, el documental que expone la escena del rock alternativo en la ciudad de Nueva York.

La sección “Sonidero” se convierte en un viaje auditivo y visual que sumerge a los espectadores en la confluencia de disciplinas artísticas. A través de esta perspectiva, la música se convierte en el hilo conductor que nos transporta a diversos territorios, momentos de encuentro y momentos de lucha. Los documentales seleccionados en esta sección nos adentran en la inspiración creativa que surge de la colaboración, la experimentación y la superación de barreras.

Entre los títulos que conforman este vibrante mosaico de sonidos y emociones se encuentra Meet me in the bathroom, dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace. Este documental nos sumerge en la escena musical neoyorquina de principios de los años 2000, una época trascendental en la historia del rock que antecedió el auge de las redes sociales. A través de imágenes de archivo y entrevistas frescas, la película nos lleva de la mano a través de los altibajos de bandas icónicas como Yeah Yeah Yeahs, The Strokes, Interpol, The Rapture, LCD Soundsystem, TV On The Radio y The Moldy Peaches.

El filme captura el alma cruda y auténtica de esa época, explorando cómo las bandas forjaron su camino en medio de un Nueva York vibrante pero también desafiante. Desde el auge de la escena musical hasta la transformación de Brooklyn en un epicentro cultural, Meet Me In The Bathroom arroja luz sobre la génesis de un movimiento y la lucha por la autenticidad en un mundo en constante cambio.

Este documental no solo se limita a la nostalgia y la celebración de logros musicales, sino que también profundiza en las historias detrás de las canciones. La película se basa en el libro homónimo de Lizzy Goodman, y nos brinda una visión íntima de las vivencias y emociones de los músicos que dieron forma a esta época dorada del rock.

La Gira de Documentales Ambulante no es solo un escaparate visual, sino una experiencia que desafía las percepciones y enriquece el alma. Además de las proyecciones, la Gira ofrece talleres, actuaciones en vivo y clases magistrales que enriquecen aún más la experiencia. Diversas sedes, desde el icónico Teatro de la Ciudad Esperanza Iris hasta el Centro de Cultura Digital, se convierten en escenarios para la reflexión y el descubrimiento.

La decimoctava edición de Ambulante Gira de Documentales es un viaje cinematográfico hipnotizante, un caleidoscopio visual que refleja la diversidad cultural y social de México. Cada película, cada nota de música, es un pincelazo en el lienzo de la experiencia humana, y Ambulante invita a todos a sumergirse en esta sinfonía audiovisual y colaborar en la construcción de nuevos significados.

“Sonidero” en Ambulante Gira 2023 es más que una sección, es un llamado a la transformación, a la exploración y a la conexión a través del lenguaje universal de la música y el cine. No te pierdas este capítulo emocionante y mantente al pendiente de las redes sociales de Ambulante para conocer las fechas de proyección.