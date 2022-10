Se ha publicado el primer vistazo de Meet me in the bathroom, un nuevo documental sobre la escena musical neoyorquina de los 2000.

Basado en el libro homónimo más vendido de Lizzy Goodman y dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace (Shut up and play the hits), Meet me in the bathroom es un profundo vistazo a lo que fue una de las épocas más trascendentales en la historia del rock y quizá la última antes del boom de las redes sociales.

Como se puede percibir en el tráiler, apoyándose de imágenes de archivo y entrevistas frescas, este nuevo documental se encargará de narrar los brotes y luchas de importantes bandas neoyorquinas como Yeah Yeah Yeahs, The Strokes, Interpol, The Rapture, LCD Soundsystem, TV On The Radio y The Moldy Peaches.

Meet me in the bathroom se estrenó a principios de año en el Sundance Festival y, según se anunció, el 4 de noviembre llegará a los cines de Nueva York y Los Ángeles; mientras que en el resto de Estados Unidos nada más tendrá una proyección el 8 de noviembre. Posteriormente se pondrá en streaming a través de Showtime.

Checa por acá el tráiler oficial:

Foto de portada vía Facebook The Strokes.

