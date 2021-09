Carla Sariñana es una de las mujeres más activas en la industria de la música independiente, seguro la ubicas por formar parte de la banda Ruido Rosa. Pero también tiene Silver Rose, su proyecto solista.

Además de trabajar como label manager del sello Devil in the Woods (DIW), que tiene fichados a muchos proyectos locales que están haciendo bastante ruido como Mengers, El Shirota o Petit Amie.

Esta semana Carla Sariñana nos abre sus listas de reproducción para compartir qué suena en sus bocinas esta temporada:

Alice Phoebe Lou – Glow

Conocí a Alice Phoebe Lou la semana pasada y estoy obsesionada con este disco. Me encanta que tiene un poco de todo, canciones un poco mas atrevidas y otras más clásicas con un bajo increíble. El groove lo hace todo. Estoy hipnotizada con cantautoras que están sacando cosas super atrevidas en cuanto a letra y composiciones un poco inclinadas hacia el jazz y blues pero con toques ¨psicodélicos¨. La letra de esta canción fuerte y directa me envolvió por completo. Se ha convertido en una fuerte inspiración personal, en cuanto a composición.

Sgt Papers – Sandwich de Monda

¡Soy muy fan de este dúo de Hermosillo! No solo porque tengo el honor de trabajar con ellos, pero me encanta su música. Me hacen regresar a mi adolescencia, recordar las bandas de rock que me inspiraron empezar a tocar, divertirme y toda esa energía del rock. Aparte tienen un video maravilloso para esta canción que no dejo de ver y morirme de la risa, me hacen el día.

Lorde – The Path

Yo no era muy fan de Lorde y luego sacó este disco nuevo y me voló la cabeza. Tiene una carga fuerte de influencias del pop de los 90’s que todos amamos, pero también juega de una forma muy propositiva con sus melodías y voces. Esta canción es un claro reflejo de eso. Me gusta esta Lorde más hippie.

Pretty Sick – Superstar

Esta es de esas canciones que desde la primera nota sabía que me iba a encantar. La voz es ¨preciosamente preciosa¨ jaja, perfección para mis oídos. Me encanta la sencillez y hermosura que tiene la grabación en general, muy bien lograda y la letra totalmente identificable. Me la enseñó un amigo en un momento muy clave, así que se convirtió en un himno para mí. Inspiración máxima.

Nilufer Yanya – Same damn Luck

Otra reina de mi corazón… Se me hace muy interesante como juega con los tonos de la voz, Nilufer Yanya es una artista muy propositiva en cada una de sus canciones. Ninguna suena igual, ninguna canta igual, todo es una sorpresa. Estoy muy clavada con canciones que tienen un poco de beats mas ¨chill¨ y una propuesta un poco mas relajada, con toques de los 90s combinando tonos de R&B y Soul. Esta cancion es para estos días lluviosos.

Sigue a Carla Sariñana en Instagram y en todos sus proyectos, que por cierto mucho ojo porque próximamente tendremos muchas sorpresa de la mano de DIW.

