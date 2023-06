Protomartyr  y Cormac McCarthy: Todos somos desierto y restos humanos

La muerte del novelista Cormac McCarthy (1933-2023) ha copado las secciones culturales de los periódicos más reputados, de los medios especializados y las redes sociales de los consumidores de la mejor literatura; libros como Meridiano de sangre, La carretera y No es país para viejos son un portento de escritura, como lo es también el resto de su obra. Y todo homenaje viene bien… ahora podemos partir del sexto álbum de Protomartyr.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

En los libros de Cormac McCarthy hay muchas evocaciones a parajes desolados… a zonas desérticas y ello es lo que principalmente permea en el nuevo disco del tremendo cuarteto de Detroit, conformado por el vocalista Joe Casey, Greg Ahee a la guitarra, el batería Alex Leonard y Scott Davidson al bajo.

En este momento es posible escuchar Formal Growth In The Desert a partir de otra perspectiva: Todos somos desierto; no importa si estamos en un escenario post-apocalíptico de la zona industrial de Michigan o bien en un páramo polvoriento de Texas. Por otro lado, el desierto también se puede llevar en el alma y ello lo sentimos desde “Make Way”, que abre a todo tren y transmite unas ganas de devastarlo todo.

Este Formal Growth In The Desert es un disco muy importante para Casey pues ha surgido tras el fallecimiento de su madre tras década y media de enfermedad y cuidados. Aquí hay pues un disco acerca de la pérdida, un punto de quiebre que lo convierte todo en una pulsión desértica –de lo personal a lo social-. Cormac McCarthy estaría complacido por “El sonido y la furia” al estilo de Faulkner volcados en 12 canciones rocosas y duras de roer… pura fibra, puro músculo.

No en vano fue grabado en los estudios Sonic Ranch, localizados en el desierto texano, una extensión en la que Protomartyr pudo volcar todo su furia rockera que no requiere de más etiquetas estilísticas… aquí hay rabia, desolación y desierto.

Música para asomarnos al despeñadero del alma sin dejar de soltar patadas y dejarnos llevar por la energía oscura de “For Tomorrow” y “Let´s Tip The Creator”. Al final, Protomartyr dejan en claro que: “El desierto es más una metáfora o un símbolo de esos desiertos emocionales que todos vivimos“.

Y es cierto… suenan “3800 Tigers” y “We Konw The Rats” y todos sentimos que estamos dentro de: “Un lugar o tiempo que parece carecer de vida“.

