Protomartyr, la banda de post-punk estadounidense han anunciado que lanzará un nuevo álbum en vivo el próximo mes titulado Security By Shadow. Grabado en el Sugar Hill Supper Club de Brooklyn en 2014.

Grabado y producido por el ingeniero Jonathan Schenke, Security By Shadow fue grabado en un espectáculo que la banda tocó con Parquet Courts en 2014 en el Sugar Hill Supper Club de Brooklyn.

El lanzamiento de 12 pistas se basa en gran medida en el álbum de 2014 Under Color of Official Right, con temas como “Maidenhead”, “Want Remover”, “Scum, Rise!” Y “Tarpeian Rock”. También incluye una primera versión de “Cowards Starve”, que aparecería en The Agent Intellect de 2015.

Protomartyr lanzó el último álbum Ultimate Success Today a principios de este año. Hablando con NME en julio, el líder Joe Casey explicó que el disco, el quinto de la banda desde que se formó hace una década, sirvió como un capítulo final en la historia de la banda.



Se espera que Security By Shadow llegue a finales del próximo mes; los pedidos anticipados para una edición limitada de vinilo todavía están disponibles aquí.

Foto tomada de Facebook