Es muy simple, el afterpunk es un estilo musical que a todos nos ha llamado la atención. Ya sea porque naciste en los años setenta y en los noventa o 2000s y te parecían “la onda”. O tal vez porque unos años después lo conociste por ser paralelo al new wave, género que a todos gusta por usar sintetizadores. Del New Wave nacieron subgéneros como el synth-pop o el dark-wave.

Kraftwerk una de las bandas de synth pop más populares hasta nuestros días

Pero hoy aunque quisiéramos hablar horas y horas de Kraftwerk y Autobahn, vamos a ahondar sobre post punk.

El Post-Punk

El afterpunk o postpunk como su nombre lo dice es un género musical que surgió después del punk. El punk se había hecho popular por haber sido independiente y contracultural. Sus voces hablaban de temas políticos y sociales durante los años setenta. Cuestionó la cultura de masas y el status quo.

¿Quién olvidaría a los Sex Pistols? Una banda de música punk rock que es considerada la responsable del movimiento en Londres, y que alcanzó un boom mediático gracias a Sid Vicious y su sencillo God Save the Queen que criticó lo conformistas que eran los ingleses.

Pero a finales de la década y a inicios de los años ochenta, el punk se debilitó y surgió una diversidad musical amplia.

Con el post punk vino una herencia del género anterior, la cultura de “hágalo usted mismo” pero también esperaban cambiar algunos “clichés” del mismo. Es así que los grupos posteriores a los años setenta decidieron experimentar con muchos estilos. Entre esos estilos se encontraba el jazz, el dance, el dub, disco, funk, psychedelic, etc. Pero seguir cuestionando el status quo y la cultura de masas que el punk había olvidado.

Una de las primeras bandas consideradas importantes dentro del mundo del post punk son Siouxsie and the Banshees:

Otro grupo reconocido de la era del post punk es Joy Division. Formado por Ian Curtis, Peter Hook, Stephen Morris y Bernard Sumner. Sumner y Hook decidieron hacer la banda después de ver a Sex Pistols. En un principio la banda era punk, pero se fueron convirtiendo a un nuevo estilo, el post-punk:

Ian Curtis, tecladista y letrista de la banda falleció en 1980.Y ese mismo año los integrantes que quedaron de la banda decidieron formar New Order, una banda que integró nuevos elementos de experimentación como el dance y sintetizadores y que se fueron yendo hacia el new wave, género paralelo. Una de las canciones más populares del grupo fue “Blue Monday”…

El post punk criticó al punk por seguir una fórmula “comercial”, repudiaron su simplicidad y dejaron de romper estereotipos tradicionales para “darle a todos” lo que esperaban escuchar.

Pero no todo puede durar para siempre y en los años ochenta la onda del post punk dejó de ser onda, sobretodo porque comenzó a haber un interés por seguir explorando el mundo del new wave que tenía más lugar en clubes nocturnos.

¿Qué es Post-Punk y New Wave?

No sólo eso, la diferencia entre el post punk y el new wave no es musical, incluso muchos cuando escuchan una canción de post punk, te dirían sin pensarlo que es new wave. El new wave se torna hacía un discurso individualista sobre las relaciones sociales, mucho más posmo y más mainstream. En cambio los grupos de post punk son aquellos grupos más “alternativos” que también nacieron del punk, de donde para muchos sale el kraut y el rock gótico.

MTV tuvo un papel fundamental en la muerte del género, cómo diría la canción “Video Killed the Radio Star”, la cual casualmente es parte del new wave también:

Post-Punk Revival

Pero durante los años noventa y los 2000s el Post Punk tuvo un Revival…

¡Ese momento supo a gloria para muchos!

De ahí conocemos a bandas como The Killers, Franz Ferdinand, The White Stripes, The Vines, White Lies, e Interpol, entre otras. Estas bandas tuvieron influencia del grunge, blues y new wave:

Incluso retomaron la moda de la época para criticar a MTV que había dado mayor importancia a grupos de otro tipo durante la década de los 2000. Parecidos a la Banda de Luxo de Los Simpson.

A finales de la década muchas bandas estaban separadas o habían avanzado con nuevos proyectos pero a inicios de la década del 2010 comenzó un regreso por algunas bandas que querían retomar el sonido de las anteriores.

Además, mucho del estilo del post punk fue abandonado para retomar el indie rock… Así que sabias palabras las del abuelo Abe Simpson:

“Yo si estaba en onda pero luego cambiaron la onda, ahora la onda que traigo no es onda y la onda de onda me parece muy mala onda…¡Y te va a pasar a ti!”.

Creo que muchas veces olvidamos que “las modas regresan”, como yo que temo que regresen los pantalones a la cadera.

Pero eso es otra historia…¡hasta la próxima!

