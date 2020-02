Al fin Playground Festival 2020 reveló a los primeros artistas que se presentarán durante su segundo día de actividades y tienen todo el Girl Power para reventarlo.

Del 31 de julio al 2 de agosto se realizará una edición más de Playground Festival 2020 y hasta ahora sólo nos habían revelado a los artistas del viernes y el domingo, pero vaya que la espera para el sábado valió la pena porque aunque sólo son dos artistas – por ahora – son increíbles headliners.

Son Chvrches y Neneh Cherry los primeros artistas revelados para este día, logrando así que el festival tenga un 45% de presencia femenina entre su talento.

Ellos se unen a Underworld, Leftfield, Nightmares on Wax, The Flaming Lips y The Wailers como cabezas en el cartel.

Para esta fecha, Chvrches estaría regresando a Reino Unido luego de una gira por Norteamérica con su álbum Love Is Dead (2018). Por su parte, Neneh Cherry estará celebrando el 30 aniversario de su icónico álbum Raw like Sushi de 1989 y recientemente remasterizado en los estudios Abbey Road.

El Playground Festival se llevará a cabo en el Rouken Glen Park en Glasgow. En su edición del año pasado reunió a más de 14 mil personas, se espera que este 2020 supere ese aforo.

Estos son los artistas que se presentarán en el evento por día. Aún hay más por anunciar para el sábado.

Viernes

Nightmares On Wax

Underworld

Leftfield

Sábado

Chvrches

Neneh Cheery

(más por anunciar)

Domingo

The Flaming Lips

Colonel Mustard & The Dijon 5

Craig Charles

The Wailers

Luna The Professor

Los boletos para el festival y están a la venta y puedes conseguirlos en este enlace. Síguelos en sus redes y su sitio oficial para que no pierdas detalle de esta edición.