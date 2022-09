Placebo continúa sorprendiéndonos con covers de clásicos de la década de los 80, ahora con uno del dúo Tears For Fears.

A través de su canal de YouTube la agrupación liberó su propia versión de “Shout“, una de las canciones más queridas de Tears For Fears. El resultado definitivamente es icónico, ya que Placebo le agregó una batería todavía más explosiva y una gran dosis de sintetizadores que acompañan la voz de Brian Molko fusionada con coros sutiles de Stefan Olsdal.

El cover de Tears For Fears llega luego de que en los últimos meses, el combo reversionara “Big mouth strikes again” de The Smiths, “Where is my mind?” de Pixies y “Running up that hill”, tema de Kate Bush que este año obtuvo una nueva vida gracias a su aparición en la cuarta temporada de Stranger things.

Recuerda que el concierto de Placebo -que se realizaría el 12 de septiembre en CDMX- ha sido pospuesto junto con toda su gira por Norteamérica debido a problemas de logística. Si bien aún no se anuncia la nueva fecha, es un hecho que el show tendrá lugar hasta el próximo año; los boletos previamente adquiridos seguirán siendo válidos, así que te recomendamos guardar muy bien tu ticket y por lo mientras, echarle un vistazo al cover de “Shout“.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.

PLACEBO ESTUVO A PUNTO DE SEPARARSE TRAS SU ”GIRA DE RETROSPECTIVA“