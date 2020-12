PJ Harvey ha pasado la mayor parte de este año haciendo una serie de reediciones que van muy en enserio. Parece que el icono viviente del rock alternativo no se detendrá ahí. La película narra la realización del álbum de Harvey de 2016 The Hope Six Demolition Project.

Hoy por la mañana la cantante anunció que el documental de 2019 PJ Harvey – A Dog Called Money finalmente tendría su estreno en Norteamérica el 7 de diciembre. PJ Harvey – A Dog Called Money cuenta la creación de su álbum de 2016 The Hope Six Demolition Project. Para ello, Harvey acompañó al fotoperiodista Seamus Murphy en sus viajes de reportaje a Kosovo, Afganistán y Washington, D.C.

En el camino, terminó capturando una historia más amplia sobre las experiencias que inspiraron su disco y el difícil proceso por el que pasó para realizarlo, y luego convirtió esos segmentos filmados en un documental increíble.

La película se estrenó originalmente en el Festival Internacional de Cine de Berlín en febrero del año pasado; pero nunca logró una buena distribución después de eso. Eso cambiará la próxima semana cuando el distribuidor independiente Abramorama presente a PJ Harvey – A Dog Called Money en la plataforma de streaming Maestro.

“Hemos sido optimistas en los estrenos de películas en vivo durante años y estamos encantados de ver este nuevo e innovador uso en nuestra plataforma. No es sorprendente ver a un grupo tan innovador de creativos explorando esta nueva dirección con nosotros, comenzando con este poderoso documental ”, dijo Ari Evans, CEO de Maestro, en un comunicado. El estreno comenzará a las 8:00 p.m. ET y contará con una introducción de Murphy. Los boletos están a la venta por $239.98 en el sitio web de la película.

Foto tomada de Instagram