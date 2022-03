La banda de Boston recibió el reconocimiento merecido de modo tardío, tras el empujón de la película El club de la pelea y ello influyó en que asumieran que debían encarar su obra con miras al futuro. Pixies son una banda del presente que tienen en Black Francis a un compositor prolífico y con un arsenal temático inagotable.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

A la postre, siempre se echará de menos a Kim Deal, pero su partida no lastra a la banda e incluso puede decirse que Paz Lenchantin lo ha hecho bastante bien e incluso se encarga de la dirección del video del más reciente sencillo: “Human Crime”.

Y es que a la canción lo único que hay que criticarle es la brevedad -poquito más de 3 minutos-, ya que, como siempre, cuenta con una base rítmica precisa y demoledora, más sus guitarras distorsionadas. Pixies tienen un estilo al que se apegan -no deben probar nada a nadie… son ya legendarios-.

“Human Crime” es su vuelta desde otro sencillo, “Hear Me Out”, y el álbum de estudio Beneath The Eyrie (2019). En ella, Black Francis una vez más se regodea en imágenes muy norteamericanas: “Pasé por tu casa/ No había nadie allí/ En el cocktail lounge/ Alguien más estaba en tu silla”… es por ello que aparece el Gold Diggers Bar de Santa Mónica, California.

A través de un sencillo efectivo y consecuente con su trayectoria, como lo es “Human Crime”, Pixies arriban perfectamente engrasados al Festival Vive Latino -que ya no tarda-.

A diferencias de otras bandas de su generación, ellos no venden únicamente nostalgia… conservan el músculo y la garra de siempre; su delirante universo narrativo y su potencia instrumental… son Pixies y conservan su poderío y grandeza impolutas.

También te puede interesar: Belle and Sebastian supera un ‘Drama innecesario” y vuelve con un álbum