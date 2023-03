Philip Selway perdido en su propio mundo

El baterista de Radiohead, Philip James Selway, nació en Berkshire, Inglaterra, el 23 de mayo de 1967, es decir, actualmente tiene 55 años y no pretende hacerse pasar ni por más joven ni por más viejo… es alguien absolutamente congruente con su tiempo y el momento histórico por el que atraviesa.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Recién acaba de publicar su tercer disco solista Strange Dance, donde es absolutamente congruente y no trata de cambiar espejitos por oro… nos encontramos ante la obra de un adulto en total plenitud creativa… que no se nos olvide en momento alguno, mientras transcurren las 10 canciones que lo conforman y que rebasan los 46 minutos de duración.

De entrada, habrá que resaltar el trabajo de producción realizado por la italiana Marta Salogni, quien anteriormente ha colaborado con Depeche Mode y black midi, entre otros proyectos, además de la mesurada y precisa aportación de la London Contemporary Orchestra a los arreglos realizados por Laura Moody.

Todo lo anterior confluyó en auténticas bellezas -sobrias y elegantes- como lo son “Picking Up Pieces”, que es el auténtico manifiesto del disco: “Picking up pieces, picking up pieces random lines, lost in a moment, lost in your own world most of the time…” y “Check For Signs Of Life”, que nos hace acordar del estilo de componer y organizar de Roger Waters -más allá de polémicas estúpidas-.

En el pasado, Philip ha compuesto música para el Ballet Rambert y las bandas sonoras de las películas Let Me Go y Carmilla y eso se nota en el resultado, más allá de que colocó a la italiana Valentina Magaletti en la batería (para él dedicarse a cantar) y de que un buen amigo y colega como Adrian Utley de Portishead se diera una vuelta por el estudio.

Selway siempre tuvo en claro el rumbo de lo que pretendía con esta “Danza extraña”, con todo y que fue compuesta tan sólo a piano y guitarra; la estética buscada ya resonaba en su mente: “un disco de Carole King como si hubiese colaborado con la pionera de la electrónica Daphne Oram y a mí me hubieran invitado a tocar la batería”.

Bella Union fue el sello delicatessen que acogió esta incursión y deben sentirse muy reconfortados por editar un álbum que cuenta con en ese mismo magnetismo que tienen los que han hecho Damon Albarn y ahora Dave Rowntree (el baterista de Blur) como solistas.

Pasaron 9 años desde el disco anterior a su nombre y en la historia del mundo parece ser una eternidad; la humanidad pasó por un punto de inflexión importante y Philip Selway también lo lleva hasta el terreno familiar; en general, todo se revolvió y retorció, como parte de esa Strange Dance, por lo que no dudó en hacer una obra que se refiriera: “a ese proceso de tratar de unir o sintetizar estos elementos de la vida aparentemente irreconciliables”.

Strange Dance es un álbum cuyo mensaje y sabiduría se va dosificando en la medida en la que regresemos a él y lo dejemos sonar sin interrupciones.

