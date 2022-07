Peter Jackson, director de Get back, ha revelado que ya trae en mente hacer una nueva película sobre The Beatles.

En noviembre de 2021, el cineasta volvió locos a los beatlemaniacos con este documental que se publicó en tres partes a través de Disney Plus. Sin embargo, para Jackson esto no ha sido suficiente y pronto comenzará a desarrollar otro filme con los miembros sobrevivientes de The Beatles, Paul McCartney y Ringo Starr.

“He hablado con The Beatles sobre otro proyecto, algo muy, muy diferente a Get back. Estamos viendo cuáles son las posibilidades, pero con ellos es otro proyecto. No es realmente un documental… y eso es todo lo que puedo decir”, comentó Peter Jackson durante una reciente entrevista que tuvo con Deadline.

Get back se trata de un documental construido con casi ocho horas de metraje que originalmente fue filmado en 1970 para la película Let it be Michael Lindsay-Hogg. La película le valió a Peter Jackson cinco nominaciones en los Emmy Awards de este año, incluyendo dos por la mezcla de sonido.

Ojalá pronto se compartan más detalles de este nuevo largometraje, pero por lo mientras, échale un vistazo a Get back en Disney Plus.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.

