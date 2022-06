Harry Styles se une a The Beatles como los únicos músicos británicos en tener simultáneamente cuatro canciones en el Top 10 del Billboard Hot 100.

En los últimos años, el ex One Direction se ha posicionado como una de las estrellas más grandes de la industria musical, sin embrago, su reciente disco Harry’s house terminó por catapultarlo a la cima. Y es que el día de hoy, a dos semanas del estreno de su tercer álbum solista, se confirmó que Styles ha batido diferentes récords en todo el mundo.

Según se reveló, Harry Styles consiguió la rara hazaña de tener al mismo tiempo el álbum y la canción (“As it was”) número uno en varios países, incluyendo Estados Unidos, Alemania, Australia, Canadá, Reino Unido, Países Bajos, Irlanda, Nueva Zelanda, Suiza, Italia y Bélgica. Sin mencionar que Harry’s house también está en el número uno de las tablas de Noruega, Finlandia, Reino Unido y Dinamarca.

Tan sólo en Estados Unidos, el disco tuvo la semana de lanzamiento más impactante de lo que va de 2022. Cabe destacar que en dicho país, este es el tercer número uno consecutivo que el pop star recibe, convirtiéndose en el primer artista británico masculino que debuta en Billboard 200 con sus tres primeros materiales discográficos y que alcanza la semana de ventas más grande desde 1991.

Por si esto fuera poco, Billboard anunció que Harry Styles debutó cuatro canciones (“As it was”, “Late night talking”, “Music for a sushi restaurant” y “Matilda”) en el Top 10 de su conteo Hot 100 y todas las piezas del disco dentro de las primeras 30 posiciones; con esto, el cantante se une a The Beatles como los únicos músicos de Reino Unido en lograrlo y hace historia como el primer artista solista británico que obtiene este récord.

Recuerda que Harry’s house ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

Fotos de portada vía Facebook The Beatles / Instagram HS.

