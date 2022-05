Harry Styles hizo una parada en The late late show con James Corden para hacer el videoclip de “Daylight”, canción de su nuevo disco Harry’s house.

No es un hecho aislado que cuando Corden y el ex One Direction están juntos, la diversión y creatividad nunca falta. Prueba de esto es el reciente episodio del programa de televisión, en donde el dúo se reunió para realizar una muy especial tarea: hacer un video musical en tres horas y con un presupuesto de 300 dólares.

Recorriendo las calles de Nueva York, Harry Styles y James Corden encontraron un pequeño apartamento habitado por cuatro chicas, quienes obviamente estuvieron más que felices de recibirlos y participar en el proyecto. Incluso, una de ellas resulta ser gran fan del pop star y muestra su colección de artículos sobre 1D, misma que Corden termina ocultando para evitar que Harry se siente incómodo.

Vía YouTube

Con disfraces que encontraron en el clóset de las chicas, una bañera, pizza a domicilio, confeti, pájaros ficticios y efectos de luces improvisados, James y Styles lograron cumplir exitosamente el reto. Y, sinceramente, el video es uno de los más bonitos y divertidos que haya hecho el cantante.

Te dejamos a continuación el video y recuerda que Harry’s house de Harry Styles ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

Foto de portada tomada del Instagram del artista.

HARRY STYLES VERSIONÓ “WET DREAMS” DE WET LEG