Seguimos recorriendo países y conversando con personalidades de todo Iberoamérica. En este caso aterricé en Lima, Perú y, vía Zoom, pude hablar con Johann Cervantes quien es un claro referente de las producciones musicales más importantes que se llevan a cabo en tierra Incas.

Perú es un territorio que para la escena musical internacional pareció olvidado durante muchos años, pero es una escena en franco avance y que empieza a tener interés en relacionarse con el mundo. En la charla Johann pudo darme un buen panorama y opiniones de cómo se están moviendo las cosas en su país en el plano musical, político y hasta los secretos mejor guardados y que vale la pena conocer. También me dio su opinión de por qué Perú tiene tan pocos muertos de Coronavirus (con tantos contagios).

¿Cómo vas? ¿Qué han estado haciendo en Perú?

Reprogramando todo lo que teníamos en 2020 para 2021. Aún no tenemos claro cómo va a ser porque cambia día a día la información. Se abre una posibilidad de pequeñas cosas para el último trimestre del año. Lo que sí hemos trabajado bastante es, desde la agencia de management, con las bandas que se están moviendo digitalmente para mantenerse vivas. No hay ingresos, es un trabajo prácticamente ah honorem. Acá la mayoría viven de los shows, y no hay shows.

¿Podrías contarme más de la agencia y lo que hacen?

Nos dividimos en tres empresas. La primera es el Festival Vivo Por el Rock, que es el festival más importante de Perú con cincuenta a sesenta mil personas por edición y que ha recibido a The Strokes, Interpol y Slipknot, entre otros. Ese festival invita a más de cien bandas por año. Luego está Inmortal Producciones que es la productora que hace todos los demás festivales. El Festival del día del rock peruano es en Julio para unas 20 mil personas. Y tenemos el Alternativo Music Festival que también es para 20 mil personas y es sold out cada año con mucha anticipación pero no tenemos un lugar más grande donde hacerlo. Ese festival tiene un escenario de rock y otro de fusión. Y finalmente tenemos un festival llamado Fiesta Más Color. Este era su tercer año, pero no pudimos hacerlo por la pandemia. Además, Inmortal producciones hace de doce a quince grandes conciertos individuales al año con artistas de la talla de Muse, Lenny Kravitz o Bring me the Horizon, entre otros. Por último, tenemos Inmortal Management donde llevamos a ocho artistas peruanos y los hacemos girar todo el año. Perú no es un país exportador de talento pero las bandas tocan mucho por el país. Consumimos mucho producto nacional. Una banda pequeña toca cuarenta a cuarenta y cinco shows al año, una mediana sesenta a setenta. Las bandas más jóvenes son las que han empezado a mostrar interés por salir a tocar fuera del país.

¿Cómo describirías la escena musical de Perú?

Podría empezar por decirte que Perú no es un país rockero. En el Perú la música popular es la cumbia o la música folklórica. Las bandas de cumbia trabajan muy bien, son incluso bandas de familia, y tocan unos seis días a la semana. Ellos son los que más cobran en el país, tanto como las bandas internacionales. También cuentan con sus propios equipos, de última tecnología, camiones, escenarios y todo lo que se te ocurra. Es más, hay un evento llamado la Trilogía de la cumbia, que es como si tocaran Bronco, Los Ángeles Azules y Los Ángeles Negros juntos. Allí cada banda lleva y monta su escenario, equipos, luces y buscan lucirse más que el otro. Son muy profesionales, pero sin embargo no están muy ordenados en temas de marketing y otras cosas. Es más una herencia de familia. Luego tenemos la parte del rock con un gran problema, ya que no exportamos. Mientras MTV pasó rock aquí duró esa onda. Y las radios ponen puro reggaetón o clásicos viejos, están muy estructuradas para eso y no ponen la música nueva que se hace aquí. Sin embargo, una nueva ola de bandas ven las cosas de otra manera. Antes los músicos se gastaban el dinero tan pronto como lo cobraban. Ahora las bandas nuevas tienen una mentalidad de empresa muy clara, aunque cobran menos que las grandes. Me gusta mucho esa nueva mentalidad y por eso estamos dedicando tiempo a eso.

Y cambiando de tema. Los números del coronavirus en Perú se ven alarmantes. ¿Cómo se vive allá?

Tenemos un número muy grande de contagiados pero no de fallecidos. En Perú se están haciendo muchas pruebas, y esa es la razón de que tengamos muchos casos. (NOTA DEL AUTOR: Perú al día 15 de junio tiene unos 232,000 casos y 6800 muertes). Si lo comparamos con España o Italia, tenemos muchos menos muertos en proporción. Igual, en mi opinión, Perú debe de tener un millón y medio de contagiados. Otra idea mía es que quizás aquí no nos está golpeando tanto porque estamos mucho más acostumbrados a estar en contacto con los virus. En Perú, como en México, hay mucha comida en la calle (que a veces es más rica que en los restaurantes). Si un europeo come en la calle seguro se enferma pero nosotros ya estamos acostumbrados. Si vemos los países donde hay mucha pobreza, no tienen tantos muertos como Europa. Pero cuando vimos que Europa colapsaba, con un sistema de salud A1 y veinte ó treinta mil camas de terapia intensiva por ciudad, pensamos que íbamos a morir todos, porque en Perú había quinientas camas de ese tipo en todo el país, y luego llegamos a mil preparándonos. El pensamiento general fue: “Vamos a morir todos”. Pero no pasó. Al día de hoy seguimos en cuarentena aunque yo digo que ya es medio ficticia, porque la gente ya está saliendo un poco y le ha perdido el miedo al virus. Según la ley estaremos encerrados hasta finales de junio y no creo que dure más. El otro día intervinieron el metro y de 180 personas testeadas 179 estaban contagiadas, pero sin síntomas. No eran personas que tuvieran una vacuna. Creo que aunque tenemos un sistema de salud precario la población tiene más inmunidad, porque está permanentemente expuesta a los virus y bacterias.

Y en cuanto a la política de Perú, ¿Cómo estaban las cosas en la previa al coronavirus?

El año pasado cerraron el congreso. En las últimas elecciones la mayoría de bancas la tenía el partido Fujimorista. Pero como Fujimori está preso su hija tomó el mando del partido. Ella ha postulado varias veces para presidente pero su anti voto es tan grande que nunca a podido ganar. Pero fuera de todas las cosas malas que hizo su padre, la gente pobre recuerda algunas cosas buenas que hizo su padre por ellos y en base a eso ganaron más de 70 bancas sobre 120. Desde allí congreso le hicieron una feroz oposición al poder ejecutivo, paralizándolo. Finalmente la hija de Fujimori también fue presa, por corrupción. El presidente que había salido electo también está preso. Todos los presidentes de Perú desde el 85 para acá están en la cárcel, salvo Alan García, que cuando lo iban a detener se suicidó.

¿Qué opinas de que se repita esta situación? ¿Mucha corrupción? ¿Cacería de brujas? ¿Cómo ha funcionado esto para la historia política de tu país?

Latinoamérica tiene muchos gobiernos corruptos y en Perú no es diferente. Si bien la economía ha estado super bien en los últimos años, los presidentes hacen pero en el camino roban. Y luego ha habido una cacería de brujas porque los políticos no se blindan entre ellos. De hecho, los últimos 3 alcaldes de Lima también están presos.

Suena a que hay una justicia que funciona. En Argentina o en México un presidente nunca va a la cárcel, al menos en el último tiempo. Eso es llamativo. Mucha corrupción conviviendo con una justicia de mano dura.

Quizás sea por el bipartidismo que hay allá. Aquí no existen los partidos tradicionales, que acuerdan entre ellos para no perseguirse con eso. Hoy gobierna uno, mañana el otro. Aquí, como la gente está cansada de los políticos tradicionales, votan por los outsiders, los independientes. Pero esos partidos duran lo que dura su presidencia, por lo que nadie los puede respaldar luego de su presidencia. Cuando llegan los ataques no tienen quien los proteja. Entonces van con todo y los cazan.

Entonces, ¿Dónde están parados a nivel político?

En enero hubo elecciones para el nuevo congreso, que durará 2 años, ya que luego vienen las elecciones presidenciales. Como lo habían disuelto hay que completar las bancas hasta que sean las otras elecciones. El congreso se había disuelto por los destapes de corrupción. Recién iban a empezar a trabajar cuando llegó el coronavirus. Entonces juramentaron los nuevos congresistas a la carrera, pero no llegaron a hacer nada. El mapa político del congreso cambió radicalmente, con un partido que nunca logra ni una banca y que en esta elección logró un 5% de las bancas, en base a que se viralizó en las redes una broma para votar por ellos, porque nadie cree en los demás partidos. La gente joven los votó. Fue algo muy fuerte. No recuerdo una sesión de pleno de este nuevo congreso.

¿Y que expectativas hay con ellos? ¿La política tiene algún poder de maniobra frente a la pandemia?

Ha habido muchas acciones pero el entretenimiento es lo último de lo último. Le han dado fuerte a la salud y están dando bonos para la gente pobre, aunque no se sabe bien como los reparten. Pero el gran problema es que mucha gente tienen negocios informales y vive al día. Han aguantado un tiempo pero después ya no han podido, y ahí empezó el desorden, la necesidad por trabajar. En el campo musical está durísimo porque nadie puede tocar y no hay una ley ni nada cercano a una ayuda hacia la industria del entretenimiento. El turismo será el sector más golpeado, pero detrás viene el entretenimiento. En Perú el turismo es algo muy importante, como en México. El golpe será muy fuerte para nuestro país.

¿Tienes alguna esperanza de recibir apoyos del gobierno?

Acaba de salir un escándalo aquí. Un “artista”, entre comillas, recibió 50 mil dólares por dar conferencias para el ministerio de cultura. Si ves la calidad de sus conferencias es una burla. Esta denuncia recae sobre el presidente porque esta persona es un amigo suyo. Eso ha hecho que el ministerio de cultura se active mucho. La ministra de cultura obligada a renunciar y entró uno nuevo. Supuestamente van a sacar un bono de 50 millones de Soles (unos 15 millones de dólares) pero para todo el sector cultural, incluyendo cine, teatro, literatura, escultura, músicos, etc. Por otro lado hay muchos promotores privados de conciertos que están entrando en un terreno muy difícil económicamente hablando. Gente que tenía conciertos grandes, como el de Guns ‘n’ Roses. Ese concierto se paró, con todos los boletos vendidos, y se están viendo muy perjudicados. Una asociación llamada Arena está intentando hacer frente al gobierno para no devolver los tickets. Reprogramar los shows sin devolver el dinero de los boletos, porque las bandas no están devolviendo los pagos. Los conciertos que se cancelan sí, pero estos no se puede. Es algo muy complicado.

Se ha hablado mucho de los músicos que no cobran porque no tocan y de sus equipos técnicos que están parados, pero las empresas lo están sufriendo mucho también. ¿Crees que les toque algo de ese bono?

No creo que les llegue. El cine se llevará entre el treinta y cincuenta por ciento de ese bono.

¿Por qué?

El cine siempre ha sido bien visto por el Ministerio de Cultura. Los premios siempre son para las películas, no para los discos ni para las giras. Entonces ellos se llevarán la mejor parte, y luego van todas las demás ramas de la cultura, incluyendo los museos. Las empresas de audio o que rentan equipo, y que tenían préstamos con los bancos, han recibido 4 meses de gracia para pagar. Algunas pocas bandas, las que tienen mayores ingresos, están intentando ayudar a su crew.

¿Crees que los apoyos del gobierno alcancen a los privados, o solo llegará a las iniciativas en las que participa el Estado?

Tenemos un problema en Perú para la repartición. Supongamos que el Estado me da 10 millones a repartir entre todos los músicos del país. ¿Cómo los reparto? No hay una asociación de músicos. No hay un padrón. Les puedo dar a los que conozco. Pero si mañana llega una orquesta y me dice: “Somos 20 músicos”, no puedo saberlo. Y eso se vuelve un problema. En el turismo todos los guías tienen un carnet obligatorio para poder trabajar. Ellos pueden saber quién es guía, porque todos están empadronados. Pero hay gente que trabaja de algo de lunes a viernes y los sábados son músicos. Entonces es difícil.

¿Dirías que la industria peruana está en un subdesarrollo fuerte?

Es difícil. Si lo veo desde un punto de vista internacional, sí. Si lo veo desde lo local, no, porque localmente funcionamos bien pese a ser un consumo local solamente. Hay muchas bandas que generan el dinero necesario para vivir. Económicamente es rentable hacerlo. Por eso muchas bandas quieren venir a tocar aquí. Pero el problema es que Perú no exporta música y no estamos institucionalizados. Hay algunas asociaciones pero aún están muy dispersas y recién se está armando. Nos agarra con una gran informalidad.

¿Qué cosa de la pandemia afecta en particular solo a Perú?

No se como sea el sistema de educación en otros países, pero aquí la educación privada es un sistema mercenario. Para ingresar a una escuela, adicional a la inscripción y matrícula, tienes que pagar la cuota de ingreso, de 5000, 10000 o 20000 dólares. Si tu hijo se va al año siguiente de la escucela, lo pierdes y debes volver a pagar en donde vaya. Eso se ha vuelto un problema porque las escuelas están financiadas por inversionistas, es un negocio. Al volverse virtuales las clases, no hay diferencia entre estar en una escuela de las más caras, con cancha de futbol y piscina, a estar en cualquier otra. Eso ha generado mucho lío aquí. Se ha caído la careta de esa pirámide, y han visto que es un modelo de negocio, no de educación.

¿Y que tal la educación pública?

Es muy mala. Por eso muchos se quejan de pagar impuestos. Si pagas, pero tienes una educación pública muy buena y un buen sistema de salud está bien, pero si además debes de pagar todo esto por tu cuenta, es terrible. Aquí pagas impuestos y luego buscar educación y salud privadas aparte.

¿El sistema de salud también es deficiente?

Si. Sin embargo hay muy buenos médicos en el sistema público. Hay buenos hospitales para algunos casos. En temas del corazón o cáncer, lo público es mejor. Pero para el día a día es complicado.

Saliendo del coronavirus, recomiéndame 3 cosas especiales de Perú.

El turismo y la comida. Podrías pasar 20 días en el país sin aburrirte. Tienes playas, cultura, Machu Pichu, Cuzco, Nazca, la selva, el amazonas y más alternativas. Si te gusta el surf, Lima es una de las capitales el deporte. Luego está el tour gastronómico que es increíble. No hay amigo extranjero que no lo haya disfrutado. Según la región y la ciudad hay una variedad alucinante, un poco como México. Y luego los espectáculos. Tenemos muchos. Nos somos un país que esté en la visión de los demás, es más, hasta 2006 estuvimos fuera del mapa de las giras internacionales. Luego empezamos a llenar estadios y demostramos que podemos llevar con gran calidad la parte técnica, como cuando hicimos los últimos juegos panamericanos. Siempre vas a encontrar que hacer en Lima. Las gente aquí sale de lunes a domingo y la mayoría de las cosas están abiertas 24 hs.

¿Cuál será el secreto mejor guardado de Perú?

No todos van a la selva. Muchos se quedan en Machu Pichu. No te imaginas lo increíble que es la selva peruana. Muchos artistas muy famosos, como Harrison Ford, van directo a la selva, ni siquiera pasan por Lima. Recomiendo el Tambopata, es una reserva nacional, también la del Manu. Es un ambiente increíble. No hay mucha tecnología, todo es muy local y autóctono. Hay cabañas bien hechas con todas las comodidades, pero dentro del ecosistema de la selva.

Recomiéndame 3 artistas de Perú.

Uno es un artista de nuestra agencia llamado Tourista, que fueron a tocar a tu festival hace unos años. Sacaron un disco que fue nominado como el mejor del año. Lo lanzamos el año pasado y están tocando bastante. Luego hay una banda llamada Wealayu. Tienen una onda medio folk muy chévere. Olaya Soundsystem también lo hacen muy bien.

Por último. ¿Cuándo vuelven los conciertos al 100% de capacidad en Perú?

Febrero 2021.

