Paula Jornet, mejor conocida como PAVVLA continúa segura construyendo su carrera musical, ahora estrenando el sencillo La Mejor Parte.

Esta canción es totalmente nueva y le sigue Sometimes, sencillo que lanzó a mediados del año pasado. La Mejor Parte es su primera canción en español (al menos, que le conozcamos con este proyecto), en ella PAVVLA celebra la fortaleza que sobresale en la adversidad: “Los que ganamos a la depresión en su estado más puro somos la resistencia y cuando uno gana hay que celebrarlo”.

Musicalmente es un tema nostálgico y minimalista, pues sólo ocupa el piano y la voz para conmovernos.

La Mejor Parte se estrena también con un video oficial donde aparecen fotos y videos de la infancia y adolescencia de la cantante.

Te lo dejamos a continuación:

Tras dejar atrás su pasado como actriz, la española lanzó Creatures, su álbum debut en 2016. Hay quien ya compara su estilo folk/indie pop con Daughter y James Blake, pero no hay duda que cada vez se hace de su propia fama, forjada principalmente por su particular forma de cantar y experimentar con su voz.

PAVVLA ya publicó dos álbumes de estudio: Secretly Hoping You Catch Me Looking (2008) y Creatures (2016). Pero estos álbumes no son lo único que la respalda, ya que ya dejó su nombre en festivales como el Primavera Sound, Sunshine Suances, Iceland Airwaves y SXSW, por mencionar algunos.

Para este año ya tiene agendada su participación en Focus Wales 2020, donde también se presentan artistas como Battles, The Twilight Sad, Stealing Sheep, entre otros.

Escucha La Mejor Parte y el resto de la música de PAVVLA en todas las plataformas de streaming.