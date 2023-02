Patti Smith se despide de Tom Verlaine con un emotivo mensaje

El sábado pasado, Tom Verlaine, integrante fundador de la banda Television, murió a los 73 años de edad. Desde entonces diferentes personalidades de la industria musical le han rendido tributo y, como era de esperarse, su colega, ex pareja y amiga Patti Smith le dedicó unas emotivas palabras a través de un ensayo publicado hoy en el New York Times.

De acuerdo con Consequence Of Sound, el tributo comienza con Patti Smith recordando el momento en el que se cruzó por primera vez con Tom Verlaine en Nueva York. “Fácilmente podríamos habernos paseado por el mismo Wawa en la frontera entre Wilmington y el sur de Jersey en busca de Yoo-hoo o Tastykakes. Pero no nos conocimos hasta 1973, en East Tenth Street, frente a la iglesia de St. Mark, donde me detuvo y me dijo ‘eres Smith‘”, escribió.

“Tenía el pelo largo y nos miramos, ambos haciendo eco del futuro, ambos con ropa que ya no usábamos. Noté la forma en que colgaban sus largos brazos y sus manos igualmente largas y hermosas, y luego nos fuimos por caminos separados. Eso fue hasta la noche de Pascua, el 14 de abril de 1974. Lenny Kaye y yo tomamos un raro viaje en taxi desde el Teatro Ziegfeld, después de ver el estreno de Ladies and Gentlemen: The Rolling Stones, con dirección al Bowery para ver una nueva banda llamada Television”, continuó.

Después, Patti Smith aseguró que quedó totalmente sorprendida al ver el show de Television en el legendario club de rock CBGB: “Lo que vimos esa noche fue parentesco, nuestro futuro, una fusión perfecta de poesía y rock and roll. Mientras miraba a Tom tocar, pensé: si hubiera sido un niño, habría sido él. Iba a ver a Television cada vez que tocaban, sobre todo para ver a Tom, con sus ojos azul claro y su cuello de cisne. Inclinó la cabeza, agarrando su Jazzmaster, liberando nubes ondulantes, callejones extraños poblados de hombres diminutos, una matanza de cuervos y los gritos de pájaros azules corriendo a través de una réplica del espacio. Todo transmutado a través de sus largos dedos, casi estrangulando el mástil de su guitarra”.

Patti Smith recordó que a partir de ahí, hizo click con el músico “angelical pero ligeramente demoníaco”, con quien posteriormente comenzaría una relación romántica. Incluso después de su ruptura, la cantante siguió siendo una estrecha colaboradora y amiga hasta los últimos días de Verlaine. “En sus últimas horas, viéndolo dormir, viajé hacia atrás en el tiempo. Estábamos en el departamento, y me cortó el cabello, y algunas piezas sobresalían de un lado a otro, así que me llamó Winghead. En los años siguientes, simplemente Wing. Incluso cuando nos hicimos mayores, siempre Wing. Y él, el niño que nunca creció, en lo alto del Omega, un filamento dorado en la vibrante luz violeta”, concluyó.