Parquet Courts ha anunciado On Time, un concierto vía livestream que celebra el décimo aniversario de la banda neoyorquina de garage rock.

La banda también ha compartido “Hey Bug“, una ráfaga de dos minutos característicamente nerviosa de Parquet Courts, que se grabó durante las sesiones de su álbum de 2014, Sunbathing Animal. Sobre la canción inédita, Savage comentó lo siguiente:

“Si mal no recuerdo, se habría grabado en Seaside Lounge en Brooklyn durante el otoño de 2013. Trabajábamos allí con nuestro amigo Jonathan Schenke, que había grabado Light Up Gold, pero esta vez en un estudio en lugar de un espacio de práctica. Habríamos estado grabando material para Tally All the Things That You Broke y Sunbathing Animal. Editar la secuencia de un disco es a menudo un proceso difícil, y cuando termina, suele ser un alivio tal que lo borraré de mi memoria por completo. Y ahora escucho “Hey Bug” estos siete años después y pienso que es una canción genial. Ese período fue un frenesí de escritura y sé que no es la única canción inédita de esa sesión “.

En cuanto al próximo concierto virtual de Parquet Courts, On Time se filmó en vivo en Brooklyn’s Pioneer Works y saldrá al aire el 10 de diciembre, casi 10 años después del concierto debut de Parquet Courts, el 17 de diciembre de 2010, en el antiguo lugar Brooklyn, Monster Island. Junto con el programa en sí, On Time contará con imágenes de archivo raras y nuevas entrevistas con la banda.

“Hace diez años, nuestra aventura comenzó con tocar nuestro primer show prácticamente para nadie, y para celebrarlo, decidimos hacer un programa para todos, virtualmente”, dijo Parquet Courts en un comunicado. Los boletos para On Time están disponibles ahora.