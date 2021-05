A pesar de que la pandemia parece dar su brazo a torcer, lo cierto es que ha pasado más de un año sin que regrese la normalidad a los conciertos. Entre tanto, muchas bandas se han presentado ante cámaras pretendiendo tener una audiencia enfrente, algunos casos han acabado mal, otros han conseguido buenos resultados, como ocurrió con el concierto que ofreció Paradise Lost en un viejo molino y que ahora será editado por Nuclear Blast.

TXT:: Luis Jasso

Si se tiene en cuenta que “en vivo” es un término que se usa recurrentemente para hablar de un concierto con audiencia, lo importante en realidad es que los músicos toquen en vivo, es decir, sin las comodidades de un estudio, con la necesidad de seguir adelante a pesar de los errores. Justo lo que ha hecho Paradise Lost.

El otoño pasado, la leyenda metalera británica exorcizó los demonios y fantasmas de un terrible hechizo que evitaba que sucedieran conciertos con un livestream que llamaron At the mill. El nombre que llevará el disco que saldrá a la venta el próximo 16 de julio, tanto en CD y vinil de varios colores como en blu-ray

Por si hiciera falta recordarle a la gente de qué está hecho Paradise Lost, el grupo ha editado el video-sencillo “Darker thoughts”, el tema que abre su más reciente material en estudio, Obsidian, de 2020. Y es que, vale la pena recordar, ese disco salió el 15 de mayo de ese año, lo cual significa que aún no han podido tocarlo en vivo frente a un público en vivo. En ese sentido, At the mill es un concierto que concreta el ciclo de presentación de la mencionada obra, por lo que hay algunos temas del mismo que se hacen presentes, aunque también clásicos de otras épocas.

El video también muestra que la banda invirtió en la producción del concierto y que entregará a sus fans un trabajo de calidad, no un mero retrato visual en la sala de casa. Al final del día, Paradise Lost es una banda con un nombre y una trascendencia importantes en la escena metalera, no se podía dar el lujo de hacer algo a medias tintas con el pretexto del confinamiento.