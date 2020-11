Todavía ni termina este año y 2021 ya pinta para ser grandioso. Y es que la banda originaria de Manchester, Pale Waves reveló que para el siguiente año lanzarán su nuevo material discográfico.

El disco llevará por nombre Who Am I? y según anunciaron verá luz el próximo 12 de febrero de 2021 a través del sello Dirty Hit. Siendo este el segundo álbum que la agrupación lanza, en 2018 hicieron su debut con My Mind Makes Noises.

Y hablando sobre esta nueva producción, en un comunicado Pale Waves lo describió como su manifiesto, un disco que “inspira la inclusión, el autodescubrimiento y la noción de ser quien diablos quieras ser”. Las letras están basadas en las propias experiencias con la depresión, distracción y sentimientos de oscuridad de su vocalista Heather Baron-Gracie.

“Para mí la música y el arte son para que la gente no se sienta tan sola y aislada”, comentó Heather. “Quiero ser esa persona a la que mis fans admiran y en la que encuentran consuelo.”

Who Am I? se grabó principalmente en Los Ángeles junto con el productor Rich Costey, reconocido por su trabajo con Foo Fighters, Muse y Sigur Rós. Sin embargo, con la llegada de la pandemia de coronavirus, las sesiones de estudio terminaron realizándose totalmente en línea.

Junto con el anuncio, Pale Waves también nos compartió el sencillo “Change” con un videoclip dirigido por Johnny Goddard. Te lo dejamos a continuación e igual ya puedes pre-ordenar el disco dando click aquí.

Tracklist Who Am I?:

1. Change

2. Fall To Pieces

3. She’s My Religion

4. Easy

5. Wish U Were Here

6. Tomorrow

7. You Don’t Own Me

8. I Just Needed You

9. Odd Ones Out

10. Run To

11. Who Am I?