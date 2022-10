Oliver Sim ha revelado que no hay nada de que preocuparse, ya que aunque los tres integrantes de The xx andan explorando su carrera en solitario, aún no es el fin de la banda.

Tras el estreno del disco I see you y su respectivo tour en 2017, la agrupación conformada por Jamie xx, Romy y Sim entró en una pausa indefinida. Si bien a partir de ahí los tres músicos decidieron echar a andar sus diferentes proyectos en solitario, en sus planes nunca ha estado disolver The xx; en alguna ocasión Romy habló al respecto, pero el que ahora lo reafirmó fue Oliver Sim.

En una entrevista con el podcast Kyle Meredith with…, el cantante habló de la situación del grupo, asegurando que habrá más música en un futuro. “The xx siempre será mi hogar y mi prioridad. Normalmente no hablaría por Romy y Jamie, pero sé que sienten lo mismo”, explicó.

“Creo que vernos haciendo nuestros proyectos en solitario me emociona. Es como, ¿cómo va a cambiar esto a la banda? ¿Qué hemos aprendido todos de forma independiente? Y de momento no hay nada grabado, pero hay más música de The xx, definitivamente”, continuó.

Hablando sobre la creación de su primer disco en solitario, Oliver Sim agregó: “Viniendo de The xx, creo que la banda tiene un ADN y un sonido, y sabía que no iba a intentar recrear eso. Pero he estado en The xx desde que tenía 15 años de edad. Sólo planteo la pregunta, si no soy un tercio de esta banda, ¿quién soy?”

Por ahora aún no hay más detalles, pero en lo que esperamos, échale un vistazo al primer álbum de Oliver como solista, Hideous bastard.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.

