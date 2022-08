Aparece en la pantalla el rostro de Oliver Sim y detrás un sol brillante, a pesar de que son las 8 de la noche en Londres. La voz masculina del trío The XX, aquel grupo que sorprendió al mundo con su debut en 2009, está de estreno con su debut como solista. Hideous bastard es el provocador título de una obra donde el británico utiliza las canciones para expresar sus emociones y pensamientos. Nunca la frase “es un disco muy personal” había sonado tan sincera y honesta.

TXT:: Jacobo Vázquez

¿Cuándo decidiste empezar a hacer música por tu cuenta?

La verdad es que ocurrió muy reciente. Siempre me ha gustado ser parte de una banda, en este caso The XX. Me di cuenta que Jamie hacía sus discos solistas y cómo eso enriquecía las canciones de The XX. El mejor ejemplo de eso fue el álbum I see you. Y ahora que Romy ha lanzado música como solista, la cual me encanta, creo que eso me motivó mucho para hacer mis propias canciones.

Encuentro Hideous bastard muy emocional, ¿qué sentimientos y emociones están involucrados en tus canciones?

Es un mix de emociones y de circunstancias. Tienen que ver con la pena y también con la forma de mostrar mi masculinidad. Quizá puedan dar una sensación de tristeza, pero te puedo decir que es lo contrario; para mí son una celebración de alegría, de poder hablar más abiertamente de ciertas cosas.

En la canción “Hideous” hay una línea que dice “honestidad radical”, un concepto muy poderoso, ¿de dónde surge está idea?

Creo que la idea surge de algo que tenía que hacer, la decisión de compartir mi estado como VIH positivo. Algunas personas cercanas a mí ya lo sabían, pero creo que el hecho de decirlo en una canción lo hacía un poco más sencillo para mí. Sentarte y sostener una conversación con otra persona puede ser difícil, el contacto visual frente a frente es algo muy fuerte; a través de una canción y su letra me permito comunicarme de una manera más fácil, si lo quieres ver desde ese punto de vista. Es algo muy liberador.

En “Hideous” te acompaña Jimmy Somervile vocalista de la legendaria banda Bronski Beat.

Sí, es alguien muy especial para mí, porque representa muchas cosas importantes tanto en lo musical como lo personal. Tiene una de las voces más espectaculares de la música británica, ese equilibrio entre lo dulce y lo poderoso que lo hace único. Esta colaboración nos ha unido más allá de lo artístico, ahora es mi amigo, platicamos muy seguido y está muy al pendiente de mí, es como un ángel. Simplemente puedo decir que ha sido todo un honor poder coincidir en esta canción con una figura como él.

En el video “Romance with memory” hay una combinación muy interesante entre el humor y el horror, ¿qué importancia tienen estos elementos para ti?

Siempre me ha gustado esa yuxtaposición, porque la vida tiene esa combinación de blanco y negro. El humor me parece la mejor forma para sobrellevar los momentos difíciles de la vida. Un ejemplo de esto es Jamie, él ha pasado por cosas muy duras, pero su sentido del humor le ha ayudado a superar muchos momentos difíciles.

Ahora que mencionas a Jamie, los dos estuvieron en Australia para la grabación de este álbum. ¿Cómo influyó el cambio de ciudad y de clima para la composición de las canciones?

Sólo grabé una canción en Australia y es la más feliz del álbum, creo que el sol y el mar tuvieron que ver en eso. Aunque para ser sincero, a mí me va mejor el clima de Inglaterra a la hora de componer, la lluvia y los cielos nublados me provocan una melancolía muy especial. Siento que tiene que ver con el hecho de valorar mucho más los días soleados y el buen clima. Me resulta más inspirador.

Por último, me gustaría saber si hay un nuevo Oliver Sim después de este disco.

Sí, cien por ciento. Va a ser muy interesante cuando The XX se vuelva a reunir. Jamie, Romy y yo hemos explorado y descubierto nuevas facetas y posibilidades en cada uno de nosotros. Y sin duda eso se va a notar en las nuevas canciones que hagamos juntos.