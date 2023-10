Helado Negro anuncia su nuevo álbum ‘PHASOR’ con un nuevo sencillo

Helado Negro ha revelado noticias sobre su próximo álbum PHASOR, el cual está programado para su lanzamiento el 9 de febrero de 2024 bajo el sello 4AD. Este álbum, que constituye el octavo en la carrera musical de Helado Negro, continúa la evolución artística que comenzó con su aclamado trabajo de 2021, “Far In”. Este anuncio llega acompañado del lanzamiento del primer sencillo del álbum, “LFO”, el cual es ilustradoo por un video dirigido por el propio artista.

La canción “LFO (Lupe Encuentra a Oliveros)”, cantada en español, fusiona la inspiración de Lupe López y la minimalista compositora y practicante de meditación sonora, Pauline Oliveros, para crear una melodía que reflexiona sobre el estrés ambiental y la sensación de desplazamiento constante. Si bien Pauline Oliveros es una figura ampliamente reconocida.

Lupe López quizás sea algo menos popular. Ella fue una mujer mexicoamericana que desempeñó un papel crucial en la construcción de amplificadores de guitarra para Fender en la década de 1950. Cada amplificador tenía una etiqueta con el nombre del constructor en su interior. “Los amplificadores fabricados por Lupe son muy buscados, su cuidado y destreza aparentemente otorgaron a estos amplificadores un sonido especial”.

Explica Roberto Carlos Lange “Me enamoré de esta historia, de su legado y de la mitología que la rodea. Esta narrativa subraya cómo la artesanía puede afectarnos profundamente en los detalles más pequeños. El profundo cuidado por las cosas más insignificantes marca una gran diferencia”.

¿Qué podemos esperar del nuevo disco de Helado Negro?

Un aspecto destacado en la creación del álbum PHASOR se originó en 2019, durante el cumpleaños de Lange, cuando realizó una visita de 5 horas a la máquina SAL MAR de Salvatore Matirano en la Universidad de Illinois. Esta máquina es un sintetizador complejo que crea música generativamente, utilizando un cerebro de supercomputadora antigua y osciladores analógicos. Es capaz de generar una cantidad infinita de posibilidades en secuencias de sonido.

Lange quedó cautivado por esta experiencia y decidió utilizarla como base para PHASOR La experiencia le brindó una perspicacia especial acerca de sus propias fuentes de inspiración. Como Lange explica en un comunicado de prensa: “Me ayudó a entender lo que me estimula de manera única, lo cual se refleja en mi constante curiosidad por el proceso creativo y sus resultados. Las canciones son el producto final, pero mi verdadero amor yace en lo que ocurre bajo la superficie, en ese proceso mágico que no siempre es visible.

No todo el mundo está interesado en verlo, algunos solo quieren el producto final, y eso es completamente válido. Yo también lo deseo, pero también quiero cultivar y comprender todo el proceso que lleva a ese producto”.

PHASOR representa una de las colecciones más compactas de Lange, caracterizada por su profundidad y atmósfera meticulosamente ejecutada. Este álbum sigue la línea de su obra de 2019, “This Is How You Smile”, que incluyó elementos más prominentes de batería y bajo, así como ritmos más enfocados. Su álbum de 2021, “Far In”, se centró en la experiencia de la cuarentena, explorando la comunicación a través de Zoom con su madre en lugar de las interacciones personales. PHASOR, por su parte, se convierte en un homenaje a la vida al aire libre, a la sensación del sol acariciando la piel y a la idea de regresar a vivir plenamente.

Tras la publicación de “Far In”, Lange se mudó a Asheville, Carolina del Norte, donde el entorno natural circundante desempeñó un papel fundamental en la creación de PHASOR. Las cristalinas montañas salpicadas de mica, los arbustos de arándanos silvestres y la tierra tinta inspiraron su trabajo.

El álbum fue producido en su estudio, que se encuentra al lado del estudio de su esposa y colaboradora frecuente, Kristi Sword, quien además fue la artista detrás de las ilustraciones de la portada de PHASOR.

