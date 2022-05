Oliver Sim, integrante de The xx, ha estrenado una nueva canción con la que se sincera sobre su condición como VIH positivo.

Titulado “Hideous”, el sencillo fue lanzado como adelanto del álbum debut solista de Sim, Hideous bastard, el cual ha sido producido por su compañero de banda Jamie xx. Su estreno fue acompañado de un comunicado en el que el músico revela que fue diagnosticado con VIH a los 17 años de edad.

“Al principio de la creación de mi disco, Hideous bastard, me di cuenta de que estaba escribiendo mucho sobre el miedo y la vergüenza. Me imagino que eso podría pintar la imagen de un álbum que suena oscuro, pero en los últimos años me he convertido en un firme creyente de que el mejor antídoto para estos sentimientos puede ser sacarlos a la superficie y arrojar algo de luz en ellos”, escribió Oliver Sim.

“No he escrito el disco para detenerme, sino para liberarme de parte de la vergüenza y el miedo que he sentido durante mucho tiempo. Entonces, escucho mucho de esta música como alegre, porque la experiencia de escribirla y grabarla ha sido todo lo contrario de lo que han sido el miedo y la vergüenza para mí”, agregó.

Y continuó: “Dos tercios después, teniendo una buena idea sobre de qué se trataba el disco, me di cuenta de que había estado dando vueltas alrededor de una de las cosas que probablemente me ha causado más miedo y vergüenza. Mi estatus de VIH. He vivido con el VIH desde que tenía 17 años y esto juega con cómo me siento conmigo mismo y cómo asumí que otros se han sentido hacia mí, desde esa edad hasta mi vida adulta”.

“Entonces, bastante impulsivamente, escribí sobre eso en una canción llamada ‘Hideous’. Pensé que podría lanzarlo al mundo y terminar con eso. Después de tocarle la canción a mi madre, siendo la madre protectora y sabia que es, me dio algunos de los mejores consejos que he recibido. Me sugirió que pasara algún tiempo teniendo conversaciones con personas en mi vida primero. O personas a las que no les había contado todavía, o personas a las que les había contado pero no quería hablar mucho más al respecto. Desde que escribí ‘Hideous’, he pasado los últimos dos años teniendo esas conversaciones, que fueron difíciles e incómodas al principio, pero me han permitido sentirme mucho más libre y solo han fortalecido la relación conmigo mismo y con las personas en mi vida”, explicó Oliver Sim.

“Hideous” cuenta con la participación de Jimmy Somerville, a quien Sim señaló no sólo como una poderosa voz sobre el tema del VIH y el SIDA, sino como un ángel guardián que necesitaba la canción y alguien que ahora puede llamar amigo. “‘Am I hideous? [¿Soy horrible?]’, ahora se siente menos como una pregunta que le estoy haciendo al mundo. Yo sé la respuesta. Por aterrador que todavía se sienta, estoy emocionado de compartir esta música con ustedes y espero que la disfruten”, concluyó.

El disco debut solista de Oliver Sim se estrenará el próximo 9 de septiembre.

Foto de portada: Casper Sejersen / Prensa.

