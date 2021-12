La saxofonista y compositora londinense Nubya García publicó Source con un éxito de crítica gracias al viaje de estilos que realizó.

Ahora se saca a la luz un disco de remixes, nada nuevo bajo el sol, exprimir la vaca con motivos. Pero entre las remezclas que incluyen a artistas como Dengue Dengue Dengue, Kaidi Tatham, Georgia Anne Muldrow… encontramos estos trabajos perfectos para nuestro Café del viernes.

Un viaje experimental de Nala Sinephro en Together is a beautiful place to be

SOURCE ⧺ WE MOVE (Hi Res) by Nubya Garcia

Down tempo cósmico de DJ Harrison en The Message continues

