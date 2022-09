Nico Orozco está de regreso con un cover de The Cure como nunca antes lo habíamos visto: en un tono “sad sierreño”.

En los últimos meses el cantautor ha tomado una nueva dirección en su carrera. Ahora, Orozco le ha apostado a sus raíces sinaloenses sin perder de vista la música que lo ha acompañado en gran parte de su formación musical, y es así como surge la idea de crear una versión de “Just like heaven” -clásico lanzado por The Cure en 1987-, pero bajo sus propias reglas.

Titulada “Como en el cielo”, la canción de Nico Orozco es tan enigmática como electrizante; en ella nos encontramos con la voz del sinaloense entre retadora y templada, declarándose feliz, solicitando pistas para entender cómo es que ha llegado a ese estado de gracia, mientras guitarras devotas y cerriles, como grabadas en medio de una catedral entre latas de cerveza, y un contrabajo pellizcado recio nos pintan un panorama donde Robert Smith se aferra a las hebillas y las botas picudas, disfrutando de corridos góticos entre matorrales.

El cover de Orozco es una muestra más de su audacia y talento para crear música. Anteriormente ya nos había dado una prueba de ello con “Es pura fantasía” (interpretada en compañía de Andrés Canalla) y “Como un perro”, temas con los que es difícil de encasillarlo en un sólo género, característica que sin duda ha desatado un encanto genuino e irresistible entre el público.

“Como en el cielo” de Nico Orozco ya se encuentra disponible en plataformas digitales gracias a Casete. Además, por acá puedes checar el video lyric realizado por Mar Mediante:

Foto de portada: Cortesía.

