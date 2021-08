Nick Cave and The Bad Seeds han confirmado el lanzamiento de una nueva colección de B-Sides y rarezas.

Titulada B-Sides & rarities II, la compilación está conformada por 27 piezas que combinan rarezas y canciones nunca antes escuchadas que fueron creadas entre 2006 y 2020, incluyendo las primeras grabaciones de “Skeleton tree”, “Girl in amber” y “Bright horses”.

Esta colección es la secuela de la que publicaron por allá de 2005, ahora curada por Nick Cave y Warren Ellis. Su lanzamiento está previsto realizarse el próximo 22 de octubre en formato digital y en físico con un CD doble, un vinil doble y un CD deluxe.

Hablando del nuevo proyecto, Cave comentó: “Siempre me gustó el original B-Sides and Rarities, más que cualquiera de nuestros otros álbumes. Es el único que escucharía de buena gana. Parece más relajado, incluso un poco absurdo en algunos lugares, pero con algunas canciones hermosas en todas partes. También hay algo en la pequeñez de ciertas canciones que se acerca más a su espíritu original”.

“B-Sides and rarities II continúa con esta extraña y hermosa colección de canciones perdidas de The Bad Seeds. Me encanta el lado final del último disco porque revela los pequeños y frágiles comienzos de algunas de mis canciones favoritas de Bad Seeds”, agregó el músico.

De igual forma, Nick Cave and The Bad Seeds anunciaron que pondrán a la venta un especial boxset con ambas partes de B-Sides and rarities en vinil, siendo ésta la primera vez que la primera colección se lanza en vinil. Así que es ahora o nunca: pre-ordénalo dando click aquí.

