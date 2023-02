New Pagans: a conquistar el mundo desde Irlanda haciendo rock

Jamás se sabe cuánto tiempo va a acompañar el arte a un creador y en el rock pasa lo mismo; se trata de un estado de gracia que algunos sólo entreven por un instante y que muy pocos pueden presumir que los acompañó durante años y años. Pero lo cierto es que cuando ese chispazo de magia aparece el artista nos convida de obras brillantes, tal como ocurre con el segundo disco de New Pagans.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Procedentes de Belfast en Irlanda del norte tienen en Making Circles of Our Own un álbum, conformado por una decena de canciones, que pose ese chispazo que emociona y deslumbra; no faltará quien pretenda encorsetarlos en aquello del post-punk, pero lo cierto es que se mueven entre el indie y ese sonido alternativo noventero, que tanto nos hace pensar en Silversun Pickups.

Destaca ese tono agudo de su vocalista, Lyndsey Mcdougall, que emerge entre una música que se nota urgente y que desparrama ganas de conquistarlo todo… algo que no han perdido desde su debut en 2021 con The Seed, The Vessel, The Roots and All y que ahora se refleja en canciones tan contundentes e inmediatas como “Better People” y “Find Fault With Me”; otra referencia sonora en cuanto a New Pagans pueden ser los chilenos de Astro -sobre todo por el registro vocal-.

Se nota que, aludiendo a su nombre, New Pagans pretenden crear comunidad y buscan empujar junto a sus seguidores y se dan oportunidad de repasar temas importantes para los irlandeses al tiempo que hacen un llamado a encarar al futuro con valentía.

Todo ello se nota en piezas como “Karen Was Not a Rebel” y “Fresh Young Overlook”… hay un espíritu joven en su interior, ganas de decir cosas importantes, de relacionarse con el mundo. De su lado tienen a una impecable base rítmica y guitarra penetrantes y aguerridas. Al final, dejaron que sus canciones fueran mezcladas por Sam Petts Davis, colaborador de Radiohead, Warpaint y Frank Ocean y todo se potenció.

No quiero especular hasta donde vayan a llegar New Pagans, pero es un hecho de que la escucha de Making Circles of Our Own es enteramente satisfactoria y contagia de ese ánimo de seguir dando pelea en un momento en que el mundo se sigue desmoronando.

