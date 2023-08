En la década que ha transcurrido desde que Scott Pilgrim vs. the World llegó a los cines, esta comedia romántica se ha convertido en una película de culto entre los fans, a pesar de no cumplir inicialmente con las expectativas en taquilla.

Netflix busca capitalizar el estatus de culto de la película con su próximo spin-off animado, Scott Pilgrim Takes Off. Basada en la novela gráfica original de Bryan Lee O’Malley, que se lanzó en ocho volúmenes entre 2004 y 2010, la serie verá al elenco de la película retomar sus roles, esta vez como actores de voz.

Michael Cera volverá como el personaje titular, mientras que Mary Elizabeth Winstead repetirá su papel como Ramona Flowers, Brie Larson como Envy Adams, Kieran Culkin como Wallace Wells y Aubrey Plaza como Julie Powers.

La película original sigue a Pilgrim, un bajista en una banda indie sin éxito, que se enamora de Ramona Flowers, una repartidora de Amazon en patines. Sin embargo, para ganarse su afecto, primero debe enfrentarse a sus siete exnovios malvados.

El tráiler de la animación parece seguir una trama similar, mostrando a un Pilgrim animado defendiéndose de sus adversarios. O’Malley se desempeña como guionista y productor de la serie, junto al guionista BenDavid Grabinski. El director de la película, Edgar Wright, también forma parte del equipo como productor ejecutivo.

En una reciente entrevista para Variety, O’Malley dijo:

“Afortunadamente, el elenco de Scott Pilgrim se convirtió en una familia unida y se forjaron amistades para toda la vida. Todavía existe un correo electrónico grupal con todo el elenco, que ha estado funcionando desde 2010. Estuve contento de poder comunicarles a todos la noticia de que finalmente habíamos encontrado una forma de continuar la aventura. Ver (y escuchar) a todos regresar a sus roles ha sido un verdadero placer”.

O’Malley agregó, “Es hilarante. Es emotivo. Es visualmente impactante. Las escenas de acción te dejarán sin aliento. Y puede que haya algunas sorpresas en el camino”.

Los ocho episodios de ‘Scott Pilgrim Takes Off’ se estrenarán el 17 de noviembre.