Por la llegada del covid-19 el rapero colombiano Nanpa Básico tuvo que cancelar su tour por EEUU, lanzó el EP Pureza, y ahora da vida a “Kosmo” una puesta en escena para presentar su propuesta musical en streaming a falta de conciertos presenciales en Latinoamérica, y se transmite mañana 12 de septiembre, por eso me pude conectar con el para charlar sobre esto y más.

-Nanpa soy ajeno, pero platícame ¿cómo podrías describir en estos momentos la escena del rap y el hip hop en Colombia?

Es una escena emergente, como en la mayoría de países de Latinoamérica. Pero la verdad es que no es lo mismo, en México, que ya hay una infraestructura mayor.

Tengo una comparación fácil, no sé cuantos sellos discográficos hayan que tengan rap en México, pero fácilmente que yo conozca hay más de diez Ahora. Aquí en Colombia no hay ni uno, en Colombia estamos en un proceso de academización y aprendizaje, no frente a la creación, sino frente a la industria, sobre como funciona. Vamos en ese proceso los raperos en este momento.

Si nos comparas como México, estamos como ustedes hace unos 8 años.

-No te creas, acá la cosa ha sido muy intermitente, hay chispazos, pero luego desaparecen y se pierden los avances.

Sí también acá, pasa todo el tiempo, pero yo siento que con con el tema de la tecnología y de las nuevas formas de comunicación, la gente ya se está dando cuenta más rápido que antes. Porque antes para que llegara algo de Estados Unidos a Colombia, tardaba 10 años. Ahora tarda sólo tres o cuatro.

-Cuéntame de Pureza ¿cuándo comenzaste a trabajar estas canciones? Tengo que ponerte en contexto general, para que entiendas Pureza forma parte de un gran proyecto que se llama Unicornio. Cuando yo estoy pensando me en Unicornio, se me ocurrió a mi y a mi equipo seccionarlo, para hacerlo le sacamos los valores más importantes al unicornio que son cuatro, dentro de esos está Pureza, así que Unicornio es un conjunto de cuatro Ep’s, y los otros tres valores son sorpresa, no te los voy a decir ahora.

Pero bueno, el primero es Pureza, un valor que entendemos más allá de algo fuera del pecado, para nosotros es la veracidad y la verdad que hay detrás de cada cosa. Y yo siento que si hablamos de verdad las canciones que escogimos para Pureza. Si bien todas las canciones en una carga de verdad estás tienen una carga de verdad más profunda. Y así fue que decidimos sacar Pureza, para mí la pureza es mi mamá.

Por eso la carátula de pureza es una foto de mi mamá y yo cuando yo era niño, cuando tenía unos tres años más o menos.

–¿Como fue lanzar el EP en medio de la pandemia?

Tenía mucha ansiedad porque para nadie es un secreto que ahorita en la pandemia, para todos los músicos y los creadores de contenido ha sido difícil, la diferencia de lo que la gente se imagina que todo el mundo va a estar pegada a YouTube o Spotify. Pues no, no es tan así. La gente también haciendo muchas otras cosas. Además, ya sabes que lo primero que uno hace cuando está en una crisis económica es recortar gastos, dejas de pagar Spotify, primero dejar de pagar cosas y eso también nos ha afectado.

Aparte de lo afectados que estamos el no hacer conciertos. Nosotros decidimos ser parte de la industria del entretenimiento, y la música debe ayudar. Debe divertir.

No voy a dejar de hacer música porque ya no está igual de rentable, por supuesto que no. Al contrario, es aquí donde tú tienes que medir y decir “yo no puedo abandonar a mi público”. Tengo que ayudarles, porque si tú estás mal, imagínate también ellos. Mucha gente se quedó sin trabajo. Mucha gente no está estudiando. Yo siento que tu deber como un como actor dentro de la industria del entretenimiento es eso seguir, haciendo tu trabajo, incluso de la lanzamos más canciones que de costumbre.

-Hablando de esto ¿Uno como fan qué puede hacer para apoyar a sus músicos favoritos?

Escucharnos y replicar lo que se podía hacer ya antes. Yo no soy partidario de que la gente apoye algo, simplemente porque sea de tu barrio, de tu país, o de tu localidad. No, yo siento que tú debes apoyar lo que te gusta y si hay alguien a un artista que te guste, pues apoya.

Lo mejor para apoyarlo es no descargar la canción que te gusta pirata, siempre en los canales oficiales del artista y si a ti te gusta una canción, puede ser que otra persona también le guste. Así que si tú la compartes en tus redes ayudas mucho a los artistas.

Porque como decía Gata Katana, que era mi rapera favorita, “10 mil oyentes bien usados son un ejercito”.

-Nanpa estás preparando un show en streaming ¿qué podremos ver en “Kosmo”?

Hay gente que dice “hay otro concierto digital” y no, “Kosm”o es diferente. Habrá más de 8 músicos en vivo tocando música, esto es el formato en full, que a veces es difícil viajar con todos los músicos, así que podrán ver el show completo. Además de tener el escenario, con luces muy bonitas, un stage manager muy bien organizado.

Además con las chicas que nos apoyamos en los videos, y decidimos darle un concepto al show, por eso se llama “Kosmos” ya que está inspirado en el universo. Para hacerlo interactivo tendremos más de ocho cámaras, entonces la experiencia del show va a ser muy diferente a un live de Instagram.

Sobre las localidades hay, Meet & Greet, VIP y el general, que son diferentes y tienen diferentes beneficios, además las canciones van a sonar en versiones que nunca se habían escuchado, así que estará divertidísimo.

-¿Va a sonar todo Pureza y será posible que escuchemos alguna canción nueva?

Como no hemos tocado en más de seis meses, van a escuchar por vez primera todas las canciones de Pureza.

Así que ahí lo tienes, no dejes pasar la oportunidad de ver este concierto de Nanpa Básico y aquí puedes buscar tus accesos.

Te puede gustar:

Mark Reeder: uno de los productores de Joy Division me platicó de la evolución de la música con el covid-19