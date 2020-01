Ya es 17 de enero y la oferta musical de 2020 ya se está poniendo las pilas para llenar nuestra vida melómana de música nueva. Como es costumbre, los viernes son de estrenos, y seleccionamos ocho propuestas para escuchar este fin de semana.

La oferta es variada, por lo que seguramente encontrarás algo de tu estilo para sumar a tus playlists.

Mac Miller – Circles

El estreno de Circles es un evento más que simbólico pues, además de ser el álbum póstumo del rapero, es compartido el día que estaría cumpliendo 28 años. Su familia ha dicho que será el único homenaje que le harán. Fue producido por Jon Brion quien se basó en sus últimas conversaciones con Miller.

070 Shakes – Modus Vivendi

Modus Vivendi es el álbum debut de Danielle Balbuena, aka 070 Shakes. Un álbum esperado pues está apadrinado por Kanye West y fue editado por su sello G.O.O.D. Music. A pesar de ser un álbum de hip hop tiene muchas influencias del synth pop de los ochenta, ese espíritu retro se siente desde sus primeros sencillos, aún así traerlo a la modernidad con los efectos de voz clásicos del género urbano.

Bombay Bicycle Club – Everything Else Has Gone Wrong

Hace justo un año, Bombay Bicycle Club anunció su regreso luego de tomarse un tiempo de descanso. La agrupación presenta este álbum con una relación renovada y enfocada en valorar su años de carrera. Este nuevo material tiene mucho de ese indie rock que nos hicieron amarlos desde su debut en 2005 pero con letras más introspectivas que nos muestran que ya están en otro nivel de madurez.

Además, los londinenses visitarán la Ciudad de México el próximo 9 de mayo.

Algiers – There Is No Year

¡Ya está aquí el esperado tercer álbum de Algiers! En There Is No Year presentan una mezcla de rock experimental y soul con la intensidad de voces a las que nos tienen acostumbrados. Además no faltan esos beats electrónicos que no dejan de acelerarte el pulso. Ojalá vengan pronto a México porque seguro de estas canciones se desprende un gran show en vivo.

Mura Masa – R.Y.C. (Raw Youth Collage)

Luego de colaborar con Damon Albarn, Charlie XCX, Bonzai y A.K. Paul en su álbum debut, Mura Masa se puso la vara muy alta para su segundo álbum. R.Y.C. tiene un espíritu joven pues está lleno de ese nuevo pop que abarca géneros sin pretensiones ni prejuicios. Las canciones colaborativas con Clairo, Georgia slowthai y Wolf Alice son, sin duda, las más interesantes.

Halsey – Manic

En 2019, Halsey comentó en entrevistas que compuso este, su tercer álbum, durante un episodio de trastorno bipolar y que además es un regreso a los tiempos que comenzó a hacer música. Y efectivamente, en Manic podemos sentir la influencia de géneros como el rock, punk, country y hip hop. No queremos romantizar las enfermedades mentales pero el mix que hizo entre sus primera influencias dio un resultado muy agradable.

Elliot Moss – A Change In Diet

En Change In Diet, Elliot Moss nos sumerge en un viaje introspectivo en medio de atmósferas electrónicas que van desde las llenas de energía hasta las más reflexivas y nostálgicos. De cierta manera, es álbum que nos pone las emociones a flor de piel y nos deja vulnerables en cada canción. Por fortuna hay muchos beats que además nos harán mover el cuerpo.

Of Montreal – UR FUN

Una vez más, Of Montreal entrega un álbum que nos pone a bailar con temas que ya son nuestros favoritos para la fiesta. A pesar de que Kevin Barnes no sale de su zona de confort, en UR FUN parece ser que ya se siente más cómodo con los sonidos electrónicos que con los guitarrazos más experimentales de sus primeros álbumes. No sabemos si es de lo mejor del año, pero sí lo mejor para nuestro fin de semana.

