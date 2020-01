Ni el frío podrá lograr que dejemos de escuchar nueva música hoy.

Por eso seleccionamos seis lanzamientos del día de hoy para alegrarte el fin de semana. Los álbumes de la semana son una selección variada: con dos iconos de la música, tres más de talentosos proyectos contemporáneos y una más mexa. Aquí te las dejamos:

Pet Shop Boys – Hotspot

Hotspot es el álbum número 14 en la carrera de Pet Shop Boys. Es la tercera entrega de una trilogía producida por Stuart Price, antes lanzaron Electric (2013) y Super (2016) y desde la estética muestra un concepto basado en la modernidad, en elementos industriales y discursos capitalistas. Musicalmente no es un álbum que muestre muchas cosas nuevas, sin embargo, tiene hits como Will o the wisp o Only the Dark que seguro estarán reventando sus próximos shows. Además, contiene Dreamland, la canción donde colaboran con Years & Years. Escucha el último sencillo que sacaron: Monkey Business.

Escucha también el álbum completo.

Wire – Mind Hive

Otras leyendas que están estrenando álbum esta semana son Wire. La banda presenta un álbum de 9 canciones cuyo punto de unión hace sentir cortas, esto no como una crítica mala, sino describiendo que el álbum fluye desde sus diferentes cortes. Comienza con una atmósfera oscura con la canción Be Like Them para luego ir por lo más salvaje e intenso, como las canciones que nos gusta escucharles. más adelante aborda territorios más shoegaze (a partir de Unrepeat) y cierra con broche de oro con canciones más densas: Hung y Humming.

Escucha también el álbum completo.

Jeff Parker – Suit For Max Brown

Como les contamos en una nota anterior, Jeff Parker realizó este material como homenaje a su madre, Max Brown. Su motivación fue que su padre murió mientras componía su álbum The New Breed, por lo que se lo dedicó. En esta ocasión le pareció buena idea hacer este álbum de jazz experimental en honor de su madre y que lo disfrutara en vida. Si este no fuera suficiente razón para ser un gran y emotivo álbum, Pitchfork ya le dio una calificación de 8.5, posicionándose como uno de los mejores de lo que va del año.

Escucha también el álbum completo.

Noa Sainz – MAYDAY! EP

Noa Sainz se abre lugar con su EP en una lista de recomendaciones con talentos ya consagrados. Y es que no nos queríamos quedar sin esta dosis de talento mexa. MAYDAY! es el segundo EP de Noa y con él afianza su estilo dulce y femenino en el R&B y soul pop. Escucha KOMOAMI ahora, porque estamos seguros que la podrán en alguna fiesta del finde.

Escucha también el EP completo.

Black Lips – Sing In A World That’s Falling Apart

El rock sucio y garagero ha quedado atrás para Black Lips, al menos es este álbum pues en esta ocasión recargan su energía en el country. Según los músicos, este álbum es una mezcla de nuevas y viejas ideas, pero que no rompen con sus valores básicos: diversión y desenfado. Si no estás acostumbrado a escuchar country, sentirás el album un poco lento al inicio, pero no desesperes, con Georgia (canción 8) encontrarás cosas más familiares. Sing In A World That’s Falling Apart es un buen gran experimento de los originarios de Atlanta.

Escucha el álbum completo.

Wolf Parade – Thin Mind

Este es el quinto álbum de los canadienses y aunque en un inicio pareciera no tener novedades, no defrauda. El grupo es fiel a su estilo indie pop lo que los deja ya con muchas pocas opciones para hacer música, aún así tienen en este nuevo material joyas como Under Glass y Forest Green. Las sorpresas las esconden Fall Into the Future y Against the Day, temas que vienen a sazonar el álbum con sus sintetizadores con escuela new wave.

Escucha también el álbum completo.