Mac Davis, quien escribió éxitos como “In The Guetto” y “A Little Less Conversation” para Elvis Presley, además de dirigir su propia y estimada carrera en el escenario y la pantalla, ha muerto a la edad de 78 años.

El manager de Davis, Jim Morey, quien anuncio su muerte dijo: “Mac Davis ha sido mi cliente por más de 40 años, y, más importante, mi mejor amigo.

“Era una leyenda de la música, pero su trabajo más importante fue como un amoroso esposo, padre, abuelo y amigo. Echaré de menos reírme de nuestras desventuras en la carretera y su perspicaz sentido del humor.”

Se cree que Davis murió después de sufrir complicaciones derivadas de una operación de corazón.

Davis alcanzó un gran éxito escribiendo canciones para Elvis, aunque también se convirtió en una estrella por derecho propio cuando canciones como la nominada al Grammy “Baby Don’t Get Hooked on Me” llegó al número 1 en 1972, junto con “Stop and Smell the Roses” y “Rock N Roll (I Gave You the Best Years of My Life)”.

En 1974 grabó su propia serie de variedades de la NBC y fue coronado como el artista del año por la Academia de Música Country.

Davis nació en Lubbock, Texas, en 1942, pero experimentó el primer sabor del éxito después de trasladarse a Los Ángeles en la década de 1960, donde se convirtió en escritor de plantilla de la editorial de Nancy Sinatra.

Cuando trabajó con Presley, “In The Ghetto” resultó ser su mayor éxito pues ocupó el puesto 2 en la lista de los 100 más populares y consiguió portadas de más de 170 artistas, incluyendo a Dolly Parton.

En años posteriores, trabajó con artistas como Bruno Mars, escribiendo “Young Girls” de su segundo álbum “Unorthodox Jukebox“.

En un homenaje, la estrella del country Kenny Chesney dijo a Billboard: “Conocí a Mac como un joven artista que empezaba mi viaje, cuando ya era una leyenda y un héroe de la canción para mí.

“Me recibió en su casa y me encendió esa tremenda luz creativa. Aunque había escrito “In The Ghetto” para Elvis y tenía tantos éxitos increíbles propios, me hizo sentir que lo que hacía importaba.

“Un chico de pueblo que había alcanzado la mayor fama, seguía siendo un buen chico, un hombre de familia. Ese era Mac: un corazón gigante, rápido para reírse y un mayor espíritu creativo. Fui bendecido al tenerlo brillando en mí.”