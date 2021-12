Cada detalle está en su lugar para que MonkeyBee Festival ocurra el próximo 18 de diciembre en Sangriento (Primavera 106, Ángel Zimbrón). Las entradas están a la venta en aquí y al cartel se ha agregado un nombre más: El Pan Blanco.

El line-up ya se antojaba jugoso: Electric Six, The Spits, Frankie and The Witch Fingers, Cardiel, Sgt. Papers, The Shivas, Los Esquizitos, Paint Fumes, The Bela Lugossips, The Outta Sorts y Los Sex Sex Sex juntos en un mismo lugar parecía algo cercano al paraíso. Sin embargo, la adición de El Plan Blanco al listado pone las cosas en otro nivel.

Reconocido por sus excepcionales actos en directo, y la suerte de culto que ha generado entre un puñado de escuchas, El Pan Blanco alista ya sus instrumentos para presentarse en la segunda edición de MonkeyBee Festival, una cita que desde hace semanas esperan ansiosos los hambrientos de voltios.

De manera que ve calentando los músculos y preparando tus zapatos más cómodos, porque no vas a parar de bailar.