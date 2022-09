Dicen por ahí que a cada guajolote le llega su navidad, y a Monterrey le ha llegado el momento de las ediciones V y VI de su propio México Metal Fest. La paciencia rinde sus frutos y este fin de semana la Sultana del Norte vibrará con una reunión metalera que, contra viento y marea (o podemos decir contra pandemia y campañas) se llevará a cabo en nueva sede, la Expo Guadalupe.

Como todo en la vida, hay varias maneras de ver el festival, y como siempre en este espacio, el enfoque será por el lado positivo. Y sí, desde 2020 a la fecha se han bajado del barco varias bandas, todas por cuestiones o de salud o de imposibilidad logística para viajar, pero todas también han sido relevadas. Así, con horarios por día y por escenario anunciados desde hace varios días, solo queda disfrutar y prevenir. Ese último concepto es importante porque se trata de un festival al que acude gente de varios puntos de la república y de varios países. Si bien lo ideal es acceder a la página o redes sociales oficiales, algunos objetos prohibidos son los tradicionales en cualquier parte del mundo (no armas, no drogas, no cadenas, no comida ni bebida, no cinturones con estoperoles de punta, no cadenas, no cigarros/encendedores/vapeadores). Lo interesante es que se permiten las baterías externas para cargar teléfonos celulares y algunos utensilios apropiados para el clima de Monterrey como bloqueador solar y lentes de sol.

Pero lo realmente importante es el cartel. Si bien al ver a las bandas se nota cierta tendencia hacia los subgéneros más aguerridos como el Thrash, Death y Black que finalmente le dan parte de su personalidad al festival, hay un puñado de excepciones como la banda estelar del sábado 24, la leyenda del Heavy Metal, W.A.S.P., o la presencia por primera vez en México de las suizas Burning Witches y los alemanes Grave Digger el viernes 23. También rompen el molde los ucranianos Jinjer con su Prog/Groove Metal o la leyenda del Doom, Pentagram, que cierra el escenario Trvue Stage (uno de tres que habrá) el viernes.

Por lo demás, se entiende que la curaduría va como ya se dijo por el lado más extremo, y ahí, más allá de gustos, hay un poco de todo. Para los más veteranos está la enorme oportunidad de disfrutar a Triumph of Death que presenta la música de Hellhammer, que es en realidad una banda liderada por Tom G. Warrior que tocará temas de aquella que fue la banda pre Celtic Frost. Debido a un problema de salud de Jeff Becerra, de última hora Possessed no podrá viajar y su lugar será ocupado por Suffocation, lo cual significa que será la única banda que toque ambos días. El viernes, su presentación se encima con la de Kreator y eso provocó muchas quejas, por lo que ahora, quienes se encuentren en esa disyuntiva podrán ver a los neoyorquinos el sábado a las 10:40 de la noche, sin nadie más que distraiga la atención.

Y como ha sucedido en ediciones anteriores, también hay representación mexicana que muestra que aquí hay mucha calidad y variedad. Hay proyectos que se han destacado en esta columna, como ElChivo y Demons My Friends, ambos con su interpretación particular del Stoner Rock, bandas con temática prehispánica aunque muy distintas entre sí como Cemican (Folk), The Rise of Mictlan (Black) y el debut de Azteca (Symphonic) o el Prog Metal instrumental de Obesity, entre varias más.

Como siempre, divertirse en un festival depende en muy buena medida de la actitud y aguante físico de cada quién, pero los organizadores (en este caso Cacique) deben poner de su parte y en este caso la historia muestra que la producción es muy buena, además de que su cartel es bastante atractivo, como ya se dijo, para aquellos cabeza de sonaja más entregados a los sonidos extremos. ¡Altamente recomendable!