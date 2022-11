Metallica ha anunciado que su concierto benéfico Helping Hands será transmitido en vivo a través de diversas plataformas de streaming.

El show tendrá lugar el próximo 16 de diciembre en el Microsoft Theatre de Los Ángeles y también contará con una subasta benéfica. Según reveló la banda, fans de todo el mundo podrán verlo desde el canal de YouTube de MTV, Pluto TV y Paramount Plus; la transmisión comenzará a las 5:30 p.m. PST.

Asimismo, junto con la noticia, Metallica confirmó que Greta Van Fleet tocará un set de apertura y Jimmy Kimmel será el anfitrión del show. Además, se ha asegurado que habrá más invitados especiales y algunas sorpresas antes de subir al escenario.

“También tendremos algunos artículos y experiencias increíbles que se subastarán a partir del 5 de diciembre en beneficio de la Fundación, y el 100% de las ganancias de las entradas y la subasta se destinarán directamente a los necesitados. Establecido en 2017, All Within My Hands trabaja con socios de todo el mundo para combatir la inseguridad alimentaria, proporcionar fondos en áreas de desastres naturales y apoyar la educación con el innovador programa Metallica Scholars, ahora en su cuarto año”, explicó Metallica en un comunicado.

En caso de que prefieras ir al concierto, las entradas ya se encuentran a la venta a través de sitio web del Microsoft Theater.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.