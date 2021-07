Meelt nació entre toquines frente a cero personas gracias al espíritu del aferre. El dúo conformado por Uriel y Ale es velocidad, es desmadre, es el éxito de los no populares en la música; la muestra de, cómo armados solamente con un bajo y una batería, se puede llegar lejos a pesar de los comentarios pesados, muy a la punk.

Previo a su presentación en el Ciclo Hipnosis tuvimos una charla con Meelt (Uriel y Ale), quienes nos demostraron su entusiasmo por tocar en vivo otra vez y sus planes a futuro, los cuales involucran una línea telefónica atendida personalmente por ellos.

Vuelven por fin a los conciertos con público en vivo, ¿cómo se sienten?

Uriel. Para mi está súper chido, de la última vez que tocamos ya pasó año y medio. Es algo impactante sentir al público gritando y bailando. Me hace recordar que es una experiencia muy gratificante.

Ale. Teníamos muchas ganas de tocar en Hipnosis. Una vez nos invitaron, pero no se armó y nos pusimos súper tristes y ansiosos, queríamos abarcarlo todo. Por fortuna se logró ahora, una época rara. Nos emociona porque a Hipnosis lo seguimos muy de cerca, es un festival que nos gusta mucho.

Su último show pre pandemia, ¿cómo estuvo?

Ale. Me acuerdo que fue en las pizzas de Perro Negro, en Sangriento, en Azcapo. Estuvo muy loco porque había un montón de gente y después todo explotó, fue un volantazo muy evidente de vibra y formas de vida.

Uriel. La experiencia fue cabrona, un buen de gente, un slam masivo. Para uno como músico ver eso es chingón; y esperas replicarlo, siempre, para mí es un éxito personal el que la gente enloquezca.

¿Creen que se toman las medidas adecuadas para el regreso a los conciertos?

Uriel. Estos nuevos formatos de shows si van a ser de decirle a los chavos que se tranquilicen. Me voy a sentir chido y se siente muy bien que la gente vibre así, pero por otro lado me da este doble discurso de que tienen que aguantar tantito; en vez de hacerlo en la pista, vuélvanse locos en sus corazones. Tal vez es una cuestión personal porque ya me dio Covid dos veces, siento que me quede traumado con eso.

Hace unos meses se aventaron una presentación virtual en Festival Marvin, ¿qué tal la experiencia?

Ale. A mí me pareció chido, siempre estamos hablando sobre disfrutar el presente y algo bueno de esa presentación fue volver a tocar, poder quitarnos un poco la amargura de estos tiempos, transformarnos en algo más. Queríamos tocar en Festival Marvin desde hace mucho, fue un sueño para nosotros.

Tocar frente a nadie en un concierto por streaming puede ser difícil para algunos artistas, ¿ustedes cómo lo manejaron?

Ale. Estamos acostumbrados, ya nos ha pasado tocar ante cero personas. Alguna vez abrimos un concierto en Santa María la Ribera, estaba lloviendo súper cabrón y tocamos ante nadie. Para mí fue impactante e inconscientemente nos preparó para este momento. Meelt es un grupo que empezó de una forma muy real, tocando en cualquier lugar; esto nos hizo callo para ser todo terreno y aguantar cualquier tipo de situación.

Meelt ha llegado a oídos de un público más amplio, ha ganado reconocimiento, aunque antes la tuvo difícil.

Uriel. Lo chido de esto es que haya personas que creen en Meelt, que creen en lo que hacemos. Desde un principio nosotros siempre creímos en nosotros. Sí nos llegó a pasar que había comentarios de meterle guitarra a nuestro sonido o que tocábamos mal, pero nunca nos importó.

Meelt tiene punk, pero no se clasifica enteramente dentro este género. ¿Qué es Meelt?

Uriel. Meelt es un efecto dominó, en todos los aspectos. Empezó de forma tan simple que hoy nos preguntarnos cómo le hicimos para llegar hasta aquí. No sabemos, pero se siente chido.

En este tiempo sin shows dieron el brinco de ser independientes a entrarle a un sello, ¿qué aprecian más de este cambio?

Uriel. Es súper chido cuando tienes este respaldo, ya no tener que preocuparnos por pagar esto o aquello. Es un paro, y más siendo independiente, porque te enfrentas a ciertas adversidades. Además está chido porque seguimos siendo los mismos, no estamos limitados en absolutamente nada, somos Meelt 2.o.

Ale. En ese sentido lo vemos como pequeños triunfos que vamos construyendo poco a poco y que van consolidando a la banda; eso nos da la oportunidad de seguir haciendo proyectos o cosas como Meelt.

¿Qué viene para ustedes a futuro?

Uriel. Estamos por sacar un vinilo con nuevas rolas. El plan original era que fueran nuevas, hace dos años, pero no se pudo. Probablemente los tres fanáticos de Meelt que existan las topen, quédense al pendiente; porque también vamos a tener una línea telefónica de Meelt que revelaremos pronto.

Los boletos para Meelt, Strange Color y ACTY los puedes adquirir dando click aquí por la cantidad de $150 pesitos.

Foto de portada: cortesía