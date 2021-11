El 30 de noviembre podrá verse el concierto on demand

Max Cooper es un artista que posee un pulso tan peculiar que lo mismo ha colaborado con aclamadas figuras del minimalismo y la música clásica contemporánea, como Michael Nyman y Nils Frahm, que ha recibido pedidos para remezclar a figuras más asociadas al indie como Hot Chip y Au Revoir Simone, para terminar también procesando tracks de techno; es muy amplio su rango creativo.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Se le da bien concebir espectáculos audiovisuales con gran efecto emocional; es por ello que han recurrido a él figuras de clase mundial, como el despacho de la arquitecta Zaha Hadid y la compañía que desarrolló el sistema Dolby Atmos, además de planear una puesta ex profeso para el Barbican Center londinense. A ello se debe que lo hayan elegido para ser el primer músico electrónico en presentarse en aquel complejo griego de edificios que es Patrimonio Mundial de la Unesco.

El Odeón de Herodes es un antiguo teatro que se encuentra localizado en la ladera sur de la Acrópolis de Atenas y fue construido entre 161-174 D. C, ciertamente muchos después de que se edificaran los primeros edificios, que datan de alrededor del 450 A. C. En sus años de esplendor tenía una capacidad de 5 mil personas, 85 pies de altura, estatuas monumentales y una entrada de azulejos.

Tras permanecer largo tiempo devastado, se restauró a partir de los años cuarenta del siglo XX para convertirse en la sede principal de la soprano Maria Callas y la Orquesta Estatal de Atenas; como parte de su ilustre historia ha acogido actuaciones de Frank Sinatra, Sting, Luciano Pavarotti, Elton John y Patti Smith. Aunque el verdadero cisma cultural y técnico se dio con el concierto de Foo Fighters.

Con esa experiencia previa en cuenta, los organizadores de los Festivales Plissken y Epidaurus de Atenas -que coprodujeron- tuvieron que controlar diversos aspectos técnicos para preservar a un recinto de proporciones mitológicas y de espectacular acústica; para presentar Max Cooper live at the Acropolis, han debido controlar el volumen y los decibelios de la música para proteger el mármol, además de prohibir bebidas y alimentos, tacones altos e incluso calcular el peso total, entre equipo y asistentes.

Max Cooper y el resto de los involucrados se esmeraron en la creación del set-list -que incluye un par de momentos de gran intensidad y crepitar electrónico-, pero aun así expresaron que el monumento en sí mismo debía convertirse en el principal protagonista -el reciento aporta la mística y la acústica-, tal como ocurrió durante el show del 6 de julio de este año, para el que crearon un diseño sonoro disperso por todo el lugar.

Max Cooper live at the Acropolis (Manners MoDade Ltd/Mesh) ha sido adelantado como un álbum que ya está disponible en plataformas y que contiene 18 cortes y 1 hora con 27 minutos de duración. Con todo y que la música ofrece una experiencia exquisita, resulta sólo la mitad de como fue concebido por el artista nacido en Belfast, Irlanda, durante 1980. Es así que se decidió ofrecerlo vía streaming en la modalidad on demand a partir del 30 de noviembre y sólo por 30 días.

El músico contó que en todo momento quiso que el concierto reflejara la enorme relevancia de un espacio que fue crucial para el desarrollo de la ciencia, la historia, la filosofía y las artes de la sociedad occidental.