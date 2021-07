Se ha liberado un nuevo adelanto de I’ll be your mirror: a tribute to The Velvet Underground & Nico. Álbum de covers que celebra los 54 años del debut de los Neoyorquinos y en el cual Matt Berninger es parte; escucha su versión de “I’m waiting for the man“.

Como ya lo habíamos comentado, un buen álbum debut nunca está de más y mucho menos si está compuesto por tus bandas de rock favoritas, lo mejor de lo mejor para rendirle homenaje a un disco que marcó un antes y después en la cultura musical de Nueva York, aunque en su momento fue ignorado con desdén.

Sin embargo, y como lo dijo Brian Eno en una ocasión, todo aquel que adquirió una de las 30 mil copias vendidas terminó haciendo una banda; resultado de la gran sacudida que este disco y que esta banda produjo en quien lo escuchó, inspiración que sigue haciendo lo suyo en pleno 2021.

Como parte de las celebraciones por este álbum, un gran compilado de artistas se aventuraron a re versionar los temas que lo conforman, siendo ahora el turno de Matt Berninger, compositor con un estilo exquisito y que convirtió la trágica historia de “I’m waiting for the man” en una balada, dándole un ornamento distinto al sonido que se contrapone a la versión original, la cual era más áspera.

Este disco contendrá 11 canciones y aun nos faltan escuchar las versiones de Michael Stipe, Sharon Van Etten & Angel Olsen, Andrew Bird & Lucius, St. Vincent & Thomas Bartlett, Bobby Gillespie & Thurston Moore, Courtney Barnet, King Princess, Fontaines D.C., Matt Sweeney & Iggy Pop.

I’ll be your mirror… llegará a las plataformas de streaming el 24 de septiembre.

Crédito foto de portada: cortesía