Alrededor de Matilda Mann hay una buena y simbólica historia, pero antes que nada es preciso subrayar la brillantez de “Four Leaf Dream” -su nuevo sencillo-, pues emana un pop esplendente que conecta de inmediato con el estado de ánimo y lo eleva a través de una voz acariciante y que no aparente tener apenas 21 años.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

“Four Leaf Dream” es una estupenda pieza de pop contemporáneo y que cuenta con buenos sintetizadores juguetones; es por ello que va por delante, pero el otro dato importante es que se trata de una artista a la ya le tocó debutar en tiempo de Covid -era lo que había-.

En 2020, Matilda Mann lanzó el Ep If That Makes Sense y prosiguió unos cuantos meses después con otro más, Because I Wanted You To Know; ambos editados con Sevenfoursevensix. Al año siguiente dio el salto a Arista -filial de Sony Music- para editar Sonder, una vez más en Ep y que incluye el sencillo “Doomsday”, un tema de folk lento que ya rebasa los 3 millones de escuchas sólo en Spotify.

Matilda Mann nació en la parte oeste de Londres y creció escuchando a los Beatles -porque su padre es fan total- y compuso su primera canción a los 11 años para luego entrar a estudiar a la BRIT School tecnología y artes escénicas; una vez que egresó se volcó a escribir canciones sin parar.

Al ritmo que compone, no debe de tardar con recurrir a un álbum en regla, pero mientras tanto habrá que seguir disfrutando de la onda expansiva de “Four Leaf Dream”, uno de esos temas que sirven para iluminar una jornada que parece densa y pesada.

